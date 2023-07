F1, promossi e bocciati GP Belgio 2023: Verstappen riscrive la storia, Leclerc fa il massimo, McLaren iellata

La prima parte del campionato si chiude con l’ennesimo successo di Max Verstappen. Il campione del mondo, infatti, ha dominato la scena anche nel Gran Premio del Belgio, dodicesimo appuntamento del Mondiale di Formula Uno 2023, andando a precedere Sergio Perez e Charles Leclerc. Andiamo, quindi, a eleggere promossi e bocciati del weekend belga.

I PROMOSSI

MAX VERSTAPPEN (Red Bull): arriva alle vacanze estive con un ruolino di marcia spaventoso. Ottava vittoria consecutiva, decima in 12 gare, 45° successo della carriera, e quella sensazione di fare qualcosa di mai visto prima. Ieri prende il comando delle operazioni dopo il primo pit-stop e rifila 22 secondi al compagno di scuderia. Dominante in maniera totale.

CHARLES LECLERC (Ferrari): dopo un fine settimana negativo a Budapest, dove pensava di poter essere competitivo, il monegasco centra il suo terzo podio stagionale a Spa, laddove temeva di dover correre in difesa. Fa il massimo possibile, contro queste Red Bull. Procede lungo tutto il corso della gara con un ottimo ritmo e gestione delle gomme. Un buon viatico in vista del finale di campionato?

FERNANDO ALONSO (Aston Martin): dopo alcuni weekend non facili, ieri il pilota asturiano ha festeggiato nel migliore dei modi il suo 42° compleanno, conquistando un quinto posto che, per quello che sembra ora la sua Aston Martin, è il massimo che poteva fare il due volte campione del mondo.

I BOCCIATI

LEWIS HAMILTON (Mercedes): un risultato che non può soddisfare il “Re Nero” che, partendo dalla terza casella della griglia, confidava di salire sul podio grazie ad una Mercedes che, solitamente, sfrutta nel migliore dei modi il suo passo gara. Unica vera soddisfazione della domenica delle Ardenne per il pilota inglese? Aver messo a segno il giro più veloce in gara proprio sotto la bandiera a scacchi.

MCLAREN: dopo il secondo posto nella Sprint Race con Oscar Piastri, la domenica di Spa regala solo delusioni ai due piloti di Woking. L’australiano, per un contatto al via con Carlos Sainz non completa nemmeno il primo giro, Lando Norris a sua volta viene limitato e finisce settimo.

