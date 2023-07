F1, perché la Sprint Race del GP del Belgio è stata rinviata? Nuovo programma e orario di partenza

Un vero e proprio acquazzone si è abbattuto sul circuito di Spa alla vigilia della Sprint Race del GP del Belgio 2023, tappa del Mondiale F1. Un violento rovescio temporale ha fatto capolino sul tracciato mentre i piloti si stavano preparando per schierarsi sulla griglia di partenza in vista della gara veloce, il cui inizio era previsto per le ore 17.05 (già ritardato di 35 minuti rispetto al programma iniziale a causa della durata ben più lunga del previsto della Sprint Shootout, le qualifiche disputate in mattinata).

Il maltempo ha impedito la regolare partenza della Sprint Race e così lo start è stato rinviato a un orario ancora da definire. Le previsioni parlano di una diminuzione della pioggia attorno alle ore 17.30 e forse a quel punto si potrebbe effettivamente accendere i motori.

La direzione corsa ha comunicato che alle ore 17.35 avrà luogo il “formation lap”, se tutto sarà regolare si potrà effettivamente dare il via alla Sprint Race un paio di minuti dopo. Si partirà dietro una safety car con l’adozione obbligatoria delle gomme da bagnato. La gara si snoda sui 100 km, attenzione anche alla visibilità.

QUANDO PARTE LA SPRINT RACE?

Il formation lap è stato annunciato per le ore 17.35, se tutto sarà regolare la Sprint Race inizierà un paio di minuti dopo.

Foto: Lapresse