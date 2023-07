F1, orario gara 30 luglio: programma GP Belgio, tv, streaming, guida Sky e TV8

Domani, domenica 30 luglio, il circuito di Spa-Francorchamps sarà teatro del Gran Premio del Belgio 2023, valido come dodicesimo atto stagionale del Mondiale di Formula Uno. Il fantastico tracciato delle Ardenne ospiterà una gara sicuramente interessante, con una Ferrari in pole position e con un Max Verstappen chiamato a rimontare dalla terza fila per proseguire la sua striscia vincente.

L’olandese della Red Bull aveva infatti ottenuto il miglior tempo nelle qualifiche del venerdì, ma deve scontare 5 posizioni di penalità in griglia per aver sostituito il cambio sulla sua RB19 sforando il limite regolamentare delle quattro unità per tutto l’anno. In ogni caso il due volte iridato può contare su una macchina estremamente competitiva e ha tutte le carte in regola per effettuare un recupero agevole fino alla prima posizione.

La partenza al palo spetta però a Charles Leclerc davanti alla Red Bull di Sergio Perez, alla Mercedes di Lewis Hamilton e alla seconda SF-23 di Carlos Sainz. Quinta e settima piazza per le McLaren di Oscar Piastri e Lando Norris, poi la Mercedes di George Russell e a completare la top10 le Aston Martin di Fernando Alonso e Lance Stroll.

Il Gran Premio del Belgio 2023 sarà trasmesso in diretta tv su Sky Sport Summer, Sky Sport F1 e Sky Sport 4K, mentre la diretta streaming sarà disponibile su Sky Go e Now. Sarà possibile seguire la gara anche in differita e in chiaro su TV8 dalle ore 18.00. OA Sport vi offrirà la DIRETTA LIVE testuale dell’evento con aggiornamenti costanti in tempo reale.

CALENDARIO GP BELGIO F1 2023

Domenica 30 luglio

Ore 15.00 Gara a Spa-Francorchamps (Belgio) – Diretta tv su Sky Sport Summer, Sky Sport F1 e Sky Sport 4K

PROGRAMMA GP BELGIO F1: DOVE VEDERLO IN TV E STREAMING

Diretta tv: Sky Sport Summer, Sky Sport F1 e Sky Sport 4K.

Diretta streaming: Sky Go e Now TV.

Diretta Live testuale: OA Sport

TV8 trasmetterà la gara di Spa in differita e in chiaro domenica alle ore 18.00.

Foto: Lapresse