F1, Niko Hulkenberg: “La pista che si asciugava ha consumato le nostre gomme più di quelle degli altri”

Grande gara per Niko Hulkenberg, pilota dell’Haas che, dopo aver lottato nei primi giri per il podio, ha centrato la sesta posizione nella Sprint Race del GP d’Austria, nono appuntamento del Mondiale 2023 di F1. Un risultato importante soprattutto per la classifica piloti del tedesco che, in fase di commento, si è soffermato sul tema delle gomme, fondamentali in una gara contrassegnata da pista bagnata.

“Penso che le intermedie con la pista bagnata si addicessero decisamente. La pista che si asciugava poi ha consumato un bel po’ di gomme, intendo per tutti, ma per noi e per me è stato un po’ più che per gli altri“, ha detto Hulkenberg.

Il teutonico ha quindi proseguito: “Ad un certo punto è diventato abbastanza chiaro che avevo bisogno delle slick. Speravo che non piovesse più. Quando era veramente bagnato, andava bene. Ma nelle parti più asciutte no. È facile quindi surriscaldare un po’ la gomma. Ho anche avuto molto sottosterzo perché l’anteriore si stava consumando ed è stato allora che ho perso tempo“.

