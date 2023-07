F1, Max Verstappen: “Ritardare il pit stop scelta prudente. Domani attenzione alla partenza”

Max Verstappen vince anche la Sprint Race del GP del Belgio a Spa-Francorchamps: quinta vittoria per l’olandese in questo format di gara. Una gara corta nella quale è successo di tutto: la pioggia torrenziale, i primi giri dietro alla safety car, i pit stop per montare la gomma intermedia, la nuova entrata della safety car e poi il sorpasso su Oscar Piastri ed il successo che vale altri otto punti.

Queste le parole dell’olandese, particolarmente felice di questo risultato: “E’ stata una scelta sicura: siamo stati fuori un giro e siamo rientrati dopo. Abbiamo perso una posizione, ma sapevamo di essere veloci e appena abbiamo messo le gomme intermedie abbiamo visto che volavamo, quindi non mi è dispiaciuto rimanere fuori”.

“Cercavamo di bilanciare i freni in modo equilibrato, solo qualche piccolo problema, la macchina è stata perfetta. Domani dovrò superare un po’ di macchine, le insidie saranno soprattutto in curva 1 e curva 2, ma se supereremo le incognite all’inizio possiamo fare bene, sappiamo che la macchina va alla grande“.

Foto: Lapresse