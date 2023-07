F1, Max Verstappen: “Non ho il giusto bilanciamento, con la macchina che ho dovrei essere in pole…”

Max Verstappen non ha troppa voglia di sorridere al termine delle qualifiche del Gran Premio di Ungheria, undicesimo appuntamento del Mondiale di Formula Uno 2023. Sul tracciato dell’Hungaroring il due volte campione del mondo si è fermato a 3 soli millesimi dalla sua sesta pole position consecutiva, ma non è quello l’aspetto che più dispiace al portacolori del team Red Bull.

Il più veloce di questo sabato magiaro è stato Lewis Hamilton, capace di stampare la partenza al palo numero 104 della sua carriera, con Max Verstappen che si è dovuto accontentare della seconda posizione davanti a un arrembante Lando Norris, proprio quanto pensava di avere messo le mani sull’ennesima pole position di questo suo 2023 stellare.

L’olandese nel corso delle interviste di rito post-qualifiche spiega perchè le cose non sono andate come avrebbe voluto, confermando che l’aspetto che più lo preoccupa non riguarda la pole position mancata: “Ho faticato lungo tutto il corso del weekend a trovare il giusto bilanciamento. Oggi è mancato anche nelle qualifiche. Non ho mai trovato la giusta fiducia per andare ad attaccare davvero le curve. Nella Q3 devo dire che il mio primo tentativo è stato buono, mentre non lo è stato il secondo. Ho sofferto sia all’anteriore, sia al posteriore. Con la macchina che abbiamo a disposizione dovrei essere là davanti”.

A questo punto il portacolori del team Red Bull punta il mirino verso la gara di domani: “Penso che molto dipenderà dal caldo che farà. Sembra che sarà notevole. Al posteriore ci sarà da soffrire anche se, solitamente, alla domenica tutto si riequilibra. Mi sarebbe piaciuto avere un feeling migliore con l’anteriore ma non siamo stati in grado di bilanciare la macchina nel migliore dei modi. Siamo troppo imprevedibili qui a Budapest”.

Foto: LaPresse