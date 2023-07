F1, Lewis Hamilton sulla sicurezza a Spa-Francorchamps: “Necessario fare un passo avanti”

Dal 28 al 30 luglio il Circus della F1 farà rotta verso Spa-Francorchamps (Belgio), per uno dei più spettacolari round del calendario iridato. E’ opinione condivisa da tanti piloti che il circuito delle Ardenne sia uno dei più belli da affrontare, una vera e propria sfida per i piloti. Tuttavia, a tenere banco in queste ultime settimane, è la sicurezza del tracciato belga.

Il tragico incidente, che ha causato la morte del giovane Dilano van ‘t Hoff recentemente, ha portato a chiedersi quali siano gli interventi da apportare sulla pista di Spa. Una dinamica che ha ricordato molto quella del 31 agosto 2019, quando il francese Anthoine Hubert in F2 perse la vita. A rispondere a questi quesiti, in un’intervista riportata da GPBlog, è stato Lewis Hamilton.

Il sette-volte iridato è da sempre molto sensibile al tema citato: “Faccio fatica a esprimermi a riguardo. Penso che sia sicuramente molto preoccupante che nel giro di poche stagioni due giovani piloti siano morti a causa di un incidente “simile” come dinamica. Credo, però, che la FIA abbia fatto e stia facendo un ottimo lavoro relativamente all’incolumità di noi piloti. E’ una loro priorità“, ha dichiarato Lewis.

“Indubbiamente c’è da analizzare la situazione nel punto dell’Eau Rouge e vedremo come migliorarla. Sono d’accordo sul fatto che dobbiamo apportare delle modifiche perché è chiaro che ci siano delle problematiche legate alla visibilità, soprattutto in condizioni atmosferiche avverse. È già successo due volte, quindi dobbiamo assolutamente fare un passo avanti“, ha aggiunto Hamilton.

Foto: LaPresse