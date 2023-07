F1, Lewis Hamilton: “Non mi aspettavo di poter lottare per la pole, siamo sulla strada giusta”

Impresa eccezionale da parte di Lewis Hamilton. Il sette volte campione del mondo ottiene per la nona volta in carriera la pole position all’Hungaroring di Budapest e stabilisce un nuovo record: è il primo pilota della storia a ottenere nove pole sullo stesso tracciato. Battuto per appena tre millesimi Max Verstappen e per 85 millesimi Lando Norris.

Queste le parole del britannico della Mercedes dopo la 104a pole position della sua carriera: “E’ un mix tra sorpresa e gioia irrefrenabile. Un anno e mezzo pazzesco ho vissuto, ho perso anche la voce da quanto ho gridato in macchina. E’ una sensazione fantastica e sono grato di essere qui perché il team ha lavorato alla grande e abbiamo spinto a tutta per arrivare finalmente in pole ed è come se fosse la prima per me“.

“Non mi aspettavo che oggi avremmo potuto lottare per la pole, nell’ultimo tentativo ho dato tutto, non c’era più niente da spremere. E’ stata una sfida difficile anche per tutti i membri del team, tanti alti e bassi, però nessuno di noi ha perso la fiducia. Ci siamo compattati ancora di più e ci siamo concentrati sul riportare la macchina nella direzione giusta. Ho attaccato in ogni parte del circuito, ho rischiato, è stata dura, ma spero sia la dimostrazione che siamo sulla strada giusta“.

“C’è stata una grossa differenza di bilanciamento tra tutte le gomme, però ci siamo trovati bene con tutte e alla fine con le soft è stata una bomba. Con questi cambiamenti di mescola non è semplice trovare il bilanciamento in tutte le curve. Penso che per domani studieremo il più possibile per dare il massimo, sarà dura competere con gli altri, la McLaren va forte e Max è sempre il numero uno“.

Foto: Lapresse