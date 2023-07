F1, Lewis Hamilton da record in Ungheria: britannico sempre più leggenda

Lewis Hamilton ha fatto la voce grossa nelle qualifiche del GP d’Ungheria a Budapest. Il sette volte campione del mondo ha dimostrato una volta di più di essere un campione assoluto, prendendosi a sorpresa la pole position per appena tre millesimi su Max Verstappen: il suo compagno di scuderia George Russell è giunto invece diciottesimo ed è stato escluso nel Q1.

Il “Re Nero” ha conquistato così la 104a pole position della carriera: sempre più il primatista per quanto riguarda le partenze al palo. Lo segue infatti Michael Schumacher con 68 e Ayrton Senna con 65. Tra i piloti in attività c’è Max Verstappen a 27.

Il nuovo record fatto segnare dal pilota Mercedes è il numero di pole su uno stesso circuito: sono ben nove solo all’Hungaroring di Budapest. Mai nessun pilota ha fatto registrare così tante pole in un Gran Premio. Record che Hamilton potrebbe far segnare anche per quanto riguarda le vittorie in gara: otto successi finora in Ungheria.

Primati che rendono Hamilton sempre di più una leggenda: difficile che oggi il britannico possa tenere il passo gara di Verstappen, ma il sette volte campione iridato farà di tutto per provare a lasciarsi le spalle il suo grande rivale e nemico.

Foto: Lapresse