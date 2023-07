F1, Lewis Hamilton: “Con Perez incidente di gara. Domani spero sia asciutto”

Lewis Hamilton esce con le ossa rotte da questa pazza Sprint Race del GP del Belgio. Il britannico è andato all’attacco di Sergio Perez, toccandolo e provocando così il ritiro del messicano della Red Bull. Una manovra particolarmente sfortunata che gli causa una penalità di cinque secondi sull’ordine d’arrivo e viene declassato dalla quarta alla settima posizione.

Queste le parole del britannico: “Non credo siamo andati così male dall’inizio del fine settimana. So che abbiamo dei deficit. Conosciamo i nostri problemi. Tutto dipenderà dal tempo. Spero che la pista sia asciutta“.

“Sono condizioni difficili per tutti e non è stato semplice. È stato un incidente di gara. Guarderò il replay della gara. È fastidioso se non puoi più lottare in pista, è stato solo un peccato. Nella sprint succedono più spesso queste situazioni. Siamo stati sfortunati“.

Foto: Lapresse