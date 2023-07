F1, Lando Norris: “Gara non semplice, impossibile battere Verstappen”

Lando Norris ha ottenuto una davvero importante seconda posizione in occasione del GP d’Ungheria, dodicesimo appuntamento del Mondiale 2023 di F1. Il pilota della McLaren ha accusato un gap di 33.731 rispetto al fenomeno Max Verstappen, rendendosi autore di un’ottima gara con ritmo e buona strategia tenendo a debita distanza il primo inseguitore Sergio Perez. Si tratta del secondo podio consecutivo per lui, dimostrazione di un ottimo talento e soprattutto di una macchina che sta dando delle risposte davvero incoraggianti.

Il nativo di Bristol ha espresso soddisfazione per il risultato raggiunto, commentando brevemente quanto fatto: “Voglio ringraziare i fan, è stata una gara dura e non semplice, soprattutto per Checo che stava arrivando alla fine, però non ha avuto velocità per riprendermi. Sono contento, c’è stata un po’ di lotta all’inizio in curva 1, però è un altro podio per la McLaren e questo è fantastico“.

Dopo due podi allora è possibile sperare in una vittoria? Lando ci ha scherzato su :”Se Max si ritira posso pensare alla vittoria. Al momento è troppo veloce, a meno che non commetta degli errori è impossibile competere con lui. Ma siamo felici di quanto fatto, fino a cinque gare fa faticavamo a qualificarci per il Q2, adesso lottiamo per la pole e per il podio“.

Qual è stata la ricetta essenziale che ha portato la McLaren a diventare così competitiva? Norris non ha dubbi: “Tanto duro lavoro, il team ha fatto un lavoro grandioso. Sapevamo che avremmo faticato all’inizio, ma abbiamo avuto una spinta davvero impressionante da parte del team, che ci ha sostenuto sempre”.

Foto: Lapresse