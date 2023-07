F1, Lance Stroll non si gode il quarto posto e parla di van’T Hoff: “Abbiamo perso un pilota. Una giornata tragica”

Lance Stroll ha ottenuto un piazzamento in quarta posizione nella Sprint Race, gara corta del GP d’Austria, la seconda del Mondiale 2023 di F1. Il pilota canadese in forza all’Aston Martin precisamente ha accusato un gap di +29.703 secondi rispetto al leader Max Verstappen, precedendo il compagno di scuderia più esperto Fernando Alonso, quinto.

Tuttavia il nordamericano ha parlato pochissimo della sua prestazione, preferendo rivolgere un pensiero sentito e commosso a Dilano van’T Hoff, morto tragicamente nel circuito di Spa durante la Formula Regional European Championship.

“È stata una gara piuttosto emozionante – ha detto il pilota -. L’inizio è stato buono. Abbiamo guadagnato alcune posizioni e le condizioni erano difficili; è stato divertente confrontarmi con Alonso. Ma permettetemi due parole per Dilano a Spa: è una giornata tragica per il motorsport. Abbiamo perso un pilota. Voglio che tutti ci pensino. I miei pensieri sono con lui oggi”.

Stroll ha quindi terminato: “Mi spezza il cuore quello che è successo, e penso che Spa e Eau Rouge abbiano bisogno di qualche approfondimento perché abbiamo perso 2 piloti nell’arco di 4 anni. È un angolo molto pericoloso e lo diciamo ogni volta. Non è giusto quello che è successo oggi. Penso che quell’angolo debba cambiare perché è troppo pericoloso. Penso che ogni volta che passiamo di lì ci sia un incidente in attesa di accadere, e oggi abbiamo perso un ragazzino. Non è giusto”.

Foto: Live Media