F1 in tv oggi, GP Ungheria 2023: dove vedere le prove libere, orari, programma

Si ricomincia. Nella giornata di oggi, venerdì 21 luglio, comincerà il lungo weekend dedicato al GP d’Ungheria, dodicesimo round del Mondiale 2023 di F1. Sarà una giornata lunga, interamente dedicata alle prove libere, fondamentali per testare e condizioni delle monoposto in vista delle sessioni più importanti.

Sono tante le risposte che potrebbero arrivare sul circuito dell’Hungaroring, pista molto complessa e dall’adattabilità tutt’altro che semplice.

Nello specifico sarà importante capire in che condizioni arriverà la Ferrari, la quale proverà il nuovo pacchetto di aggiornamenti, così come l’Aston Martin, la Mercedes e la McLaren, motivata a fare ancora bene dopo il GP della Gran Bretagna. Davanti a tutti come sempre, ci sarà la Red Bull di Max Verstappen, con Perez che dovrà necessariamente dare uno scossone al suo Campionato uscendo da quello che sembra un vero e proprio psicodramma.

La prima giornata del weekend del GP d’Ungheria, round del Mondiale 2023 di F1, sarà visibile in diretta tv su Sky Sport F1 (207) e su Sky Sport 4K (213), in streaming su SkyGo e su NOW. TV8 e TV8.it non daranno copertura in chiaro di FP1 e di FP2. OA Sport vi offrirà la DIRETTA LIVE testuale di questo day-1.

CALENDARIO GP UNGHERIA F1 2023 OGGI

Venerdì 21 luglio

Ore 13.30-14.30, F1, Prove libere 1 – Diretta tv su Sky Sport F1 (207), Sky Sport 4K (213).

Ore 17.00-18.00, F1, Prove libere 2 – Diretta tv su Sky Sport F1 (207), Sky Sport 4K (213).

PROGRAMMA GP GRAN UNGHERIA F1 2023: COME SEGUIRLO IN TV E STREAMING

