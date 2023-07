F1 in tv, GP Belgio 2023: orari TV8 e Sky, programma Shootout e Sprint Race, streaming

Dopo la giornata di ieri, con l’unica sessione di prove libere a disposizione e le qualifiche in vista della gara di domenica, si arriva all’attesissimo sabato del Gran Premio del Belgio, dodicesimo appuntamento del Mondiale di Formula Uno 2023. Oggi, infatti, vivremo la giornata dedicata alla Sprint Race, con il format speciale.

Si inizierà, infatti, alle ore 12.00 con le qualifiche shootout (come accaduto già in Azerbaijan e Red Bull Ring) con le tre manche a loro volta (come la gara) su tempistiche ridotte, quindi alle ore 16.30 il piatto forte della Sprint Race che si correrà come sempre sulla distanza di 100 chilometri e, trovandoci su una pista di 7,004, saranno davvero pochissimi giri.

Il consueto grande favorito sarà, come sempre, Max Verstappen, sia per lo strapotere suo e della sua Red Bull, sia perchè il tracciato si sposa in maniera eccezionale con le caratteristiche della RB19 e, non ultimo, il meteo “ballerino” potrebbe dare un ulteriore mano ad un pilota che sul bagnato vola e ad una vettura che in queste condizioni fa ancora di più il vuoto rispetto ai rivali.

Il sabato del Gran Premio del Belgio sarà trasmesso in diretta da Sky Sport per mezzo dei canali Sky Sport Summer (201), Sky Sport F1 (207) e Sky Sport 4K (213). Su TV8 (canale 125 di Sky e 8 del digitale terrestre) saranno disponibili le differite di qualifiche (ore 18.15) e Sprint Race (ore 20.15). In streaming si potrà seguire su NOW, SkyGO e su tv8.it per quanto riguarda qualifiche e gara. OA Sport vi proporrà la DIRETTA LIVE scritta di ogni turno o sessione, per non perdere nemmeno un secondo dello spettacolo della Formula Uno.

CALENDARIO GP BELGIO 2023

Sabato 29 luglio

Ore 12.00-12.44 Qualifiche Shootout

Ore 16.30-17.30 Sprint Race

Differita qualifiche Shootout su TV8: ore 18.15

Differita Sprint Race su TV8: ore 20.15

Repliche Sprint Race su Sky Sport F1: ore 18.15, 19.45, 21.15, 00.00

PROGRAMMA GP BELGIO 2023: DOVE VEDERLO IN TV E STREAMING

Diretta tv: TV8, Sky Sport Summer (201), Sky Sport F1 (207) e Sky Sport 4K (213).

Diretta streaming: NOW, SkyGO e tv8.it per qualifiche e gara

Diretta Live testuale: OA Sport

