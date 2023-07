F1: Helmut Marko: “Perez? Il problema nel riscaldamento delle gomme”

Sergio Perez sembra completamente smarrito. Il pilota della Red Bull infatti non ha neanche in questa occasione centrato un piazzamento in Q3, fattore che lo costringerà per l’ennesima volta a partire dalle retrovie. Al GP di Silverstone, decima tappa del Mondiale 2023 di Formula 1, il messicano occuperà infatti la sedicesima posizione in griglia, confermando un andazzo che, gara dopo gara, si sta rivelando preoccupante.

Ma cosa è andato storto questa volta? Secondo Helmut Marko, Super-Consigliere della Red Bull, il problema è stato tutto nel riscaldamento delle gomme: “Volevamo che uscisse il prima possibile perché c’era ancora la possibilità che piovesse – ha detto l’austriaco a ORF – Il fatto che ci sia voluto così tanto tempo per riscaldare le gomme non è stato preso in considerazione. Questo è stato uno dei motivi per cui non ha raggiunto il suo livello ottimale in quel giro“.

Marko si è inoltre espresso su un piccolo incidente che ha coinvolto nella pit lane Max Verstappen il quale, a suo dire, sarebbe potuto essere molto grave senza l’aiuto della Dea bendata: “È iniziato con un cavo che si è bloccato, poi ha staccato metà del computer di bordo. Poi si è schiantato contro il muro. Non è stato un tocco leggero, è stato proprio schianto. Lui ha detto che era estremamente scivoloso. Grazie a Dio c’era tempo per metterci una nuova ala“.

Foto: Live Media