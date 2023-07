F1, Helmut Marko: “Lando Norris può interessare alla Red Bull in futuro”

Le prestazioni non esaltati del messicano Sergio Perez in Red Bull, nel Mondiale 2023 di F1, stanno alimentando dubbi e perplessità sulla continuazione dell’avventura di Checo a Milton Keynes. Un’annata straordinaria quella della scuderia anglo-austriaca e dell’olandese Max Verstappen, a segno in otto delle dieci gare disputate, mentre per Perez sono arrivate due affermazioni.

Nelle ultime esternazioni pubbliche, il consulente del team, Helmut Marko, aveva dichiarato in maniera inequivocabile che non vi fossero piloti all’altezza di Verstappen tali per cui potersi permettere un sedile al posto del messicano in squadra.

Marko però, in un’altra intervista concessa a Kleine Zeitung, ha speso parole di grande stima per il britannico Lando Norris, alfiere della McLaren e secondo nell’ultimo GP di Gran Bretagna alle spalle proprio di Max: “Ha un contratto con la McLaren sino a fine 2025, ma è di gran lunga il più forte tra i giovani piloti. La sua natura giovanile sarebbe ideale per la Red Bull. In passato abbiamo già avuto colloqui intensi e non è un mistero che lui e Max siano buoni amici“.

Da capire se si possano creare dei presupposti per una situazione del genere, tenuto conto che Norris potrebbe non essere così d’accordo sul spendersi in giochi di squadra in favore di Verstappen.

Foto: LiveMedia/Xavi Bonilla / Dppi/DPPI