F1, GP Belgio 2023. La gara delle grandi occasioni? Il meteo schizofrenico concederà una chance a chiunque!

C’è una Ferrari in pole position nel Gran Premio del Belgio che prenderà il via questo pomeriggio. La casella di partenza privilegiata sarà occupata dalla Rossa di Charles Leclerc, autore del secondo tempo nelle qualifiche di venerdì, ma avanzato di un gradino in virtù dell’arretramento di Max Verstappen per aver montato un nuovo cambio.

Il Cannibale scatterà dalla sesta piazza, ma resta il favorito indiscusso per il successo finale. D’altronde, lo scorso anno trionfò pur cominciando dal 14° posto e, per di più, senza essere dotato di una Red Bull così dominante come quella del 2023. Sorpassare, a Spa-Francorchamps, non è un problema sull’asciutto grazie al lungo rettilineo del Kemmel, figuriamoci cosa può accadere sul bagnato.

Nonostante sia fine luglio, si gareggerà in un contesto tutto da scoprire. Non dovrebbe mancare la pioggia. Inoltre si annunciano temperature autunnali se, e quando, non ci sarà il Sole. Nel momento in cui il cielo dovesse apririsi, la colonnina di mercurio schizzerà in alto in un attimo. Il fattore cruciale sarà, infatti, la variabilità. Abbiamo già visto fra ieri e l’altro ieri quali stravolgimenti si possano generare nel giro di pochi minuti. È schizofrenico, il meteo belga di questi giorni. Più “variabile impazzita” di così, non si può!

Se c’è un contesto in grado di creare imprevisti tali da mettere i bastoni tra le ruote di Verstappen e delle Red Bull, quello di Spa-Francorchamps si annuncia propizio. L’egemonia del Drink Team potrebbe anche essere annacquata o vanificati. Dipende da mille fattori, tutti da affrontare sul momento. Oggi non vincerà necessariamente il più forte, bensì il più bravo a sfruttare le circostanze.

La buona notizia, per chi tifa Ferrari, è che la SF-23 appare a proprio agio sul lunghissimo tracciato delle Ardenne. Ennesima dinamica anomala di una stagione in cui il percorso del Cavallino Rampante è totalmente privo di continuità e prevedibilità. Nel caso accada qualcosa di strano, Leclerc e Carlos Sainz avranno modo di trovarsi in prima fila per cogliere la palla al balzo. Al riguardo, occhio anche alle McLaren, sempre più convincenti, mente appaiono prive di mordente le Mercedes. Cionondimeno, mai sottovalutare un vecchio leone quale Lewis Hamilton.

Insomma, può “succedere di tutto”. Generalmente questa locuzione è una frase fatta, un modo per tenere aperta qualsiasi possibilità. Oggi, viceversa, è la descrizione perfetta dell’avvicinamento al Gran Premio del Belgio 2023. Avremo la proverbiale “gara pazza”? Speriamo, innanzitutto, di avere una gara, perché se la furia del maltempo dovesse essere eccessiva, allora si rischia un “no contest” prima della lunga pausa agostana. Se così fosse, sarebbe un vero peccato…

Foto: La Presse