F1, Frédéric Vasseur: “I contratti di Leclerc e Sainz? Hamilton è in scadenza, eppure è tranquillo”

I progressi della Ferrari in pista, in questo spezzone di Mondiale F1 2023, non vanno di pari passo con la situazione contrattuale dei due piloti che guidano “La Rossa”: Charles Leclerc e Carlos Sainz.

Entrambi in una fase di discussione, almeno dal loro punto di vista, per un possibile rinnovo, i drivers che fanno capo al “Cavallino Rampante” sono stati ripresi, per così dire, dalle parole del team principal della Ferrari, quel Frédéric Vasseur che – intervistato da Leo Turrini sul Quotidiano Sportivo – ha detto: “Quando scade il contratto tra Hamilton e Mercedes? Del destino di Lewis ancora non si sa nulla. Noi, invece, abbiamo un contratto con Charles e Carlos per tutto il 2024”.

Poi ha aggiunto: “A inizio stagione ho detto ai piloti che dei rinnovi avremmo parlato solamente sul finire di luglio, durante la pausa estiva”.

Infine Vasseur ha specificato: “Onestamente, spero rimangano entrambi. La Ferrari sta favorendo Leclerc? Non è vero nulla e non vi sarebbe alcun motivo per farlo. Al momento sappiamo, e sanno entrambi, che non hanno una macchina per vincere. È naturale che ciò generi frustrazione in chi guida. Ovviamente durante l’inverno le aspettative di Charles e Carlos erano ben diverse”.

Foto: LaPresse