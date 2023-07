F1, Frederic Vasseur: “Buon weekend: non eravamo dei falliti, ora non siamo campioni del mondo”

La Ferrari archivia il GP del Belgio 2023 con un bilancio in chiaroscuro. Charles Leclerc ha infatti conquistato un buon terzo posto sul circuito di Spa, ma Carlos Sainz si è dovuto ritirare a metà gara in seguito a un contatto avuto in partenza. Il monegasco è riuscito a salire sul podio dopo qualche fine settimana con delle difficoltà, mentre lo spagnolo ha pagato a caro prezzo l’incidente con Oscar Piastri. L’auspicio è che la Scuderia di Maranello sia sulla strada giusta, ma al momento il distacco con la Red Bull è sempre consistente.

Il team principal Frederic Vasseur ha analizzato la situazione ai microfoni di Sky: “Nel complesso credo che sia un buon weekend perché abbiamo avuto un buon passo in ogni situazione, bagnato, asciutto, giro veloce. Dal punto di vista dei piloti è così così perché Leclerc ha avuto un buon passo, dalla pole position, bene i pit-stop. Per Carlos era finita dopo una curva, abbiamo tenuto la macchina in pista sperando in una bandiera rossa che non è arrivata, Piastri da dietro è stato un po’ troppo ottimista”.

Il tecnico ha poi proseguito: “Era molto difficile avere un quadro chiaro della gara perché non avevamo fatto simulazioni, eravamo tutti un po’ alla cieca perché non sapevamo quale sarebbe stata la risposta delle gomme. Il muretto ha però reagito bene, ora prendiamoci due settimane di pausa tenendo in mente questo weekend. Pensiamo alle vacanze, poi Olanda e Monza. I margini sono ristretti, dicevano che la Mercedes volasse la settimana scorsa ed oggi siamo andati meglio noi. Noi non siamo Campioni del Mondo oggi e non eravamo dei falliti quando abbiamo sofferto. Dobbiamo sistemare dei dettagli, dobbiamo tenere presente che Verstappen è molto davanti“.

Foto: Lapresse