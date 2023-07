F1, Daniel Ricciardo: “In Ungheria? Se non fosse stato per il contatto iniziale avrei fatto punti”

Dopo otto mesi di stop, il rientro in F1 con il tredicesimo posto nel Gp d’Ungheria. E’ un Daniel Ricciardo tutto sommato soddisfatto quello che, a mente fredda, ha commentato la sua gara al volante dell’Alpha Tauri.

Il pilota australiano, coinvolto in un contatto deleterio al via, ha detto: “Credo che se fossimo rimasti al nostro posto alla partenza, avremmo potuto lottare per un piazzamento a punti. Ho guardato la macchina alla fine della gara, avevamo solo un piccolo danno nella parte terminale del diffusore. Ma il team mi ha detto che era praticamente tutto a posto. E anche a me sembrava tutto a posto. Mi piacerebbe dire che senza l’incidente avrei potuto scendere di un secondo al giro, ma credo che la macchina fosse praticamente a posto”.

Poi ha aggiunto: “Sono migliorato sessione dopo sessione, ho sempre guadagnato qualcosa e questa è la cosa più incoraggiante. Per qualche motivo, lo scorso anno, sentivo che la McLaren non stesse parlando la mia lingua, e sicuramente parlava quella di Lando. Lui sa come ottenere il massimo da quella macchina”.

Infine Daniel Ricciardo ha concluso dicendo: “Mi sono sentito come se avessi una sorta di stallo ed era difficile uscirne. Ecco perché il periodo di riposo e il cambio squadra sono stati probabilmente la cosa migliore per me. E sì, l’unica cosa che posso chiedere a me stesso è di progredire ed essere aperto a imparare cose nuove. Anche questo è importante”.

Foto: Lapresse