F1, Christian Horner: “Verstappen eccezionale, con Hamilton battaglia vecchia scuola”

Non può che gongolare Christian Horner dopo il Gp d’Ungheria, dodicesimo appuntamento del Mondiale 2023 di F1. Una domenica di grande gioia per il Team Manager della Red Bull Racing, il quale si è goduto l’ennesimo monologo di Max Verstappen, arrivato alla quarantaquattresima vittoria in carriera a soli 25 anni, e la resurrezione di Sergio Perez, piazzatosi al terzo posto dopo tante gare vissute nelle tenebre.

Intervenuto ai microfoni di Sky Sport Italia, il britannico ha commentato a caldo la prestazione del suo primo pilota, lodando anche il rispetto tra il suo pupillo e Lewis Hamilton: “Questa volta Lewis ha fatto una brutta partenza, noi invece molto buona. Max ha fatto il primo sorpasso in curva, e poi ha controllato: ha fatto una gara eccezionale. Non ci sono parole per descriverlo. Oggi faceva più caldo, abbiamo tenuto questo fattore in considerazione per l’asset. Tra i due è stata una battaglia vecchia scuola, sembrava una gara di Go Kart“.

Horner ha poi parlato agli altri media, puntualizzando che, per il salary cup, nel corso del 2022 l’azienda si trovava con sette milioni meno del limite imposto. Non è mancato poi un pensiero a Sergio Perez: “È un pilota che è tutt’uno con la macchina. È una gioia lavorare con lui. Ieri è stato disastroso, ma se ha recuperato significa che abbiamo una grande monoposto”.

Foto: LaPresse