F1, Carlos Sainz: “Siamo la quarta forza in pista, dobbiamo lavorare!”

Sarebbe dovuto essere un weekend favorevole per la Ferrari quello dell’Hungaroring, ma alla fine si è assistito ad una sorta di replica del GP di Gran Bretagna a Silverstone. Il round iridato di F1 di quest’oggi ha riservato al Cavallino Rampante il settimo posto del monegasco Charles Leclerc e l’ottavo dello spagnolo Carlos Sainz e spunti positivi non ce ne sono.

La SF-23 ha palesato mancanze importanti in percorrenza di curva, faticando soprattutto per il vento e la gestione delle gomme. Criticità ben note da inizio anno ed a cui non è facile porre un rimedio. Del resto, il regolamento vigente limita la capacità di intervento, specialmente se si è in presenza di un progetto sbagliato.

Tuttavia, come dimostrato dalla McLaren, non è impossibile guadagnare terreno, ma la Ferrari non pare progredire allo stesso modo dei rivali. Sono questi i concetti espressi da Sainz ai microfoni di Sky Sport: “I valori di Silverstone si sono confermati qui. Pensavamo che in Ungheria la macchina si sarebbe comportata meglio, ma non è stato così. Dobbiamo capire il perché e lavorare“, le prime parole dell’iberico.

“Siamo la quarta forza in pista e le deficienze della vettura sono tali che, nonostante gli sforzi, non siamo in grado di fare lo stesso step che altri hanno fatto, come McLaren e Mercedes. Dobbiamo proiettarci a Spa con l’idea di invertire la tendenza“, ha concluso Sainz.

