F1, Christian Horner: “Iniziamo a puntare alla vettura del prossimo anno, sulla RB19 solo dettagli pista per pista”

La Ferrari, come spesso le capita nelle ultime annate, ha già annunciato che, visti i pessimi risultati attuali, inizierà a puntare tutto sulla progettazione della monoposto del prossimo anno. La decisione medesima è stata presa anche dalla Red Bull, anche se con motivazioni totalmente differenti e, soprattutto, con basi ampiamente più solide di quelle del team di Maranello.

Il dominio che la RB19 sta mettendo in scena nel Mondiale di Formula Uno 2023 sembra davvero non avere eguali nella storia. Il team principal Christian Horner spiega la situazione all’interno del team di Milton Keynes: “Abbiamo una penalità fino a ottobre di quest’anno. Quindi, in particolare in termini di quantità di sessioni che si possono fare, siamo in netto calo rispetto al secondo e al terzo posto, e in modo massiccio se si guarda a quante volte possono andare in galleria i team arrivati quarti e quinti nel Mondiale”. (Fonte: motorsport.com).

Il numero uno della Red Bull prosegue nel suo racconto: “La McLaren, per esempio, può andare in galleria una quantità di volte enorme rispetto a noi. E’ una differenza enorme, enorme. Quindi, ovviamente, dobbiamo essere molto, molto selettivi nelle cose che facciamo. Ed è per questo che il team di ingegneri a Milton Keynes sta facendo un lavoro incredibile per come sta sviluppando la vettura in modo efficace ed efficiente”.

Il riassunto di Christian Horner punta già verso il Mondiale 2024 ed alla RB20: “Ora, con l’handicap che abbiamo dovuto alla penalità, dobbiamo concentrarci sul prossimo anno, perché abbiamo un deficit significativo di tempo da poter passare in galleria del vento rispetto ai nostri rivali. Dovremo essere davvero molto attenti, scegliere le bene il moto in cui lo utilizzeremo. Le RB19 potranno usufruire di ulteriori aggiornamenti, ma si tratterà di componenti studiate appositamente per determinate piste”.

Foto: LPS Alessio De Marco