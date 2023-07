MotoGP, Lucio Cecchinello conferma: “La Yamaha sta trattando Alex Rins”. Morbidelli in bilico

Alex Rins saluta Honda e sbarca in Yamaha? La rivelazione arriva direttamente dal suo attuale team principal in LCR, ovvero Lucio Cecchinello, che rivela le trattative in atto tra il pilota spagnolo e la scuderia nipponica. Una notizia che scuote il mercato piloti e che va a minare ulteriormente le certezze di Honda, che prosegue in una annata quanto mai negativa. “Ha ricevuto un’offerta dalla Yamaha – conferma il manager – Le trattative sono iniziate e, di pari passo, anche per un possibile rinnovo con Honda, ma io non sono parte di questo processo. Non ho informazioni definitive, posso solo dire che per noi sarebbe un peccato perdere Alex perché è un ottimo pilota”. (Fonte: Crash.net).

Lucio Cecchinello prosegue nel suo racconto: “A quanto so si sta prendendo tempo per riflettere e capire quale sia la soluzione migliore. Sicuramente avrebbe senso continuare il progetto con Honda, ha già vinto una gara, e la moto crescerà più velocemente del previsto con un rinnovato impegno da parte di HRC. In compenso Yamaha gli offre un posto in un team ufficiale, quindi probabilmente le condizioni saranno diverse”.

Il team principal nativo di Venezia passa poi a raccontare come si sviluppa il contratto del vincitore del GP degli Stati Uniti 2023. “Alex ha firmato un contratto con HRC che includeva due stagioni, 2023 e 2024, ma era presente anche un’opzione di uscita nel caso avesse ricevuto un’offerta da un team ufficiale. Già un anno fa c’era stato un tentativo di matrimonio tra Rins e la Yamaha, saltato per colpa di Franco Morbidelli”.

Dal futuro al presente. Quando tornerà in pista il catalano dopo l’infortunio? “Ci ha chiesto di aspettare fino alla fine del mese per valutare al meglio la sua situazione fisica. Ha iniziato a muovere i primi passi in piscina e, proprio l’altro giorno, mi ha inviato un video nel quale faceva la cyclette. Da qui a Silverstone abbiamo ancora 10 giorni di tempo. Vedremo”.

Credit: MotoGP.com Press