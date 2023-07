F1, Charles Leclerc: “La Ferrari dovrebbe adattarsi meglio all’Hungaroring che a Silverstone”

La speranza è quella che in Ungheria si vada meglio. La Ferrari ha questo approccio in vista del fine-settimana magiaro, round del Mondiale 2023 di F1. Sull’Hungaroring la Rossa si augura di avere delle risposte migliori di quelle avute a Silverstone (Gran Bretagna) dove la macchina di Maranello è letteralmente affondata lungo i curvoni veloci del circuito inglese.

In Ungheria, il layout e forse anche le condizioni ambientali potrebbero sorridere alla causa ferrarista, ma tanto dipenderà dalla capacità di mettere a punto e della solita correlazione tra lavoro al simulatore e la pista, aspetto critico per il team italiano.

Charles Leclerc, uscito molto deluso dalla prova nel Regno Unito, si è dichiarato abbastanza fiducioso ai microfoni di Sky Sport: “Sulla carta sembra meglio di Silverstone, poi abbiamo delle condizioni molto calde, dovremmo lavorare bene per farci trovare pronti per il degrado delle gomme. Parlando di caratteristiche della pista, probabilmente è meglio rispetto all’Inghilterra“, le considerazioni del monegasco.

A partire da domani ne sapremo sicuramente di più e sarà un venerdì importante per testare le gomme su questa pista visto quanto previsto da Pirelli. “Abbiamo scelto di portare un tris di mescole più morbido (C3, C4 e C5) rispetto al 2022 e sarà sperimentato per la prima volta un nuovo format di allocazione di gomme per le qualifiche (ATA, Alternative Tyre Allocation), che prevede l’obbligo in caso di pista asciutta di utilizzo della Hard in Q1, la Medium in Q2 e la Soft in Q3“, le parole del responsabile Pirelli, Mario Isola.

Foto: LaPresse