F1, Carlos Sainz: “Sarà un weekend difficile per tutti a causa della pioggia e poi la Sprint Race…”

Si prevede tanta pioggia a Spa-Francorchamps, sede del prossimo weekend del Mondiale 2023 di F1. Sul circuito belga le squadre e piloti dovranno essere pronti ad adattarsi a tali variabili che andranno indubbiamente a influenzare il proprio lavoro di preparazione e di messa a punto della monoposto.

Una bella sfida per tutti e per la Ferrari, reduce da fine-settimana non proprio positivi. La SF-23 ha evidenziato sia a Silverstone (Gran Bretagna) che in Ungheria grossi problemi di bilanciamento ed è stato molto complicato per il monegasco Charles Leclerc e lo spagnolo Carlos Sainz guidare una vettura così instabile, specie sull’avantreno.

Da questo punto di vista, ci si augura a Maranello di fare meglio sul celebre tracciato delle Ardenne, ma non sarà semplice proprio per il meteo. A questo proposito, Sainz è stato molto chiaro ai microfoni di Sky Sport, ricordando che in questo weekend ci sarà da considerare la terza Sprint Race stagionale, altro elemento discontinuo rispetto al programma solito.

“Credo che sarà un fine-settimana molto complicato per il ritorno della Sprint Race e la gestione della pioggia. Sarà fondamentale adattarsi ai cambiamenti, ma questo non riguarderà solo noi della Ferrari, ma tutte le squadre. Inoltre, girare su una pista come questa sul bagnato non è mai semplice“, le parole dell’iberico.

Foto: LiveMedia/Stefano Facchin/AvensImages