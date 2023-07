F1, Carlos Sainz: “Qualifiche difficili e nella Q3 non ho messo insieme il giro buono”

Sono state qualifiche movimentate quelle del GP del Belgio, round del Mondiale 2023 di F1. Sulla pista di Spa-Francorchamps (Belgio) il meteo ci ha messo lo zampino, con la pioggia grande protagonista, ma poi il sole si è fatto largo tra i nuvoloni delle Ardenne e l’asfalto è andato via via asciugandosi. Una situazione non facile per i piloti e i team, costretti a reagire con risolutezza e senza commettere il minimo errore.

La Ferrari, da questo punto di vista, si è comportata abbastanza bene in questo time-attack del venerdì, valido per lo schieramento del GP, mentre domani Sprint Shootout e Sprint Race saranno a prendersi la scena. Un secondo e un quinto posto per la scuderia di Maranello con il monegasco Charles Leclerc e lo spagnolo Carlos Sainz, ma la penalità comminata al poleman Max Verstappen ha cambiato le cose.

In Red Bull, infatti, hanno deciso di intervenire sulla scatola del cambio e di sostituirla. Di conseguenza, Verstappen sarà arretrato di cinque posizioni in griglia domenica e Leclerc e Sainz recupereranno una posizione, con Charles in pole-position. In tutto questo, l’iberico ha analizzato con poche parole la sua prestazione odierna.

“Sono state delle qualifiche complicate. Pensavamo che avremmo girato sempre sul bagnato, ma poi è arrivato il sole e la pista si è asciugata velocemente. Non è stato facile, ma in Q1 e in Q2 avevo buone sensazioni e la macchina era veloce. Nella Q3, invece, non ho messo insieme i giri che servivano per essere davanti e quindi mi trovo a inseguire. Comunque la Ferrari pare dare un buon feeling“, ha concluso Sainz.

Foto: LaPresse