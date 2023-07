F1, Carlos Sainz: “Piastri ha fatto un errore di inesperienza, potevo lottare per il podio”

Amarezza nell’animo di Carlos Sainz al termine del weekend del GP del Belgio, round del Mondiale 2023 di F1. Sulla pista di Spa-Francorchamps la Ferrari si è comportata meglio rispetto alle ultime uscite e non è un caso che il monegasco Charles Leclerc abbia colto un terzo posto alle spalle delle due Red Bull dell’olandese Max Verstappen e del messicano Sergio Perez.

Per Sainz, invece, la gara è praticamente finita alla prima curva, poco dopo il via. Lo spagnolo ha cercato di farsi vedere alle spalle di Lewis Hamilton, ma dietro di lui l’australiano Oscar Piastri (McLaren) ha azzardato a sua volta un’entrata all’interno. La ruota anteriore sinistra della vettura di Woking ha causato uno squarcio all’altezza della pancia della SF-23 di Carlos che, nonostante il tentativo estremo di rimanere in pista, è stato costretto al ritiro.

“Ero partito bene e stavo per superare Hamilton, ma Piastri mi ha toccato. Per me è un suo errore dettato dall’inesperienza, perché sappiamo tutti che in quel punto si rischia sempre troppo. C’è stato quindi questo incidente e sono stato io a rimetterci“, ha raccontato il ferrarista.

“Siamo rimasti tanto in pista nella speranza che un’interruzione per bandiera rossa potesse consentirci di intervenire sui danni che avevo. Non si è verificata questa eventualità e quindi non ho potuto fare altro che ritornare ai box e spegnere la vettura. Mi dispiace perché la Ferrari si è comportata meglio oggi ed avrei potuto lottare per il podio“, ha concluso Sainz.

Foto: LiveMedia/Florent Gooden/DPPI