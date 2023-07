F1, Carlos Sainz: “L’obiettivo è il podio, ma sarà dura star davanti alle Mercedes, McLaren sorprendenti”

Quinta posizione nelle qualifiche del GP di Gran Bretagna per Carlos Sainz. Lo spagnolo della Ferrari si è dovuto accontentare di questo piazzamento con il crono di 1:27.148, in un time-attack nel quale il solito Max Verstappen ha ottenuto la pole-position con la Red Bull in 1:26.720 davanti alle sorprendenti due McLaren del britannico Lando Norris (1.26.961) e dell’australiano Oscar Piastri (1:27.092). Quarto tempo per l’altro ferrarista Charles Leclerc.

“Avevo un passo non disprezzabile nelle qualifiche. Le condizioni meteorologiche non erano ideali, vista la pioggia e l’asfalto maculato con cui abbiamo girato. Al di là di Max Verstappen che ha fatto una grandissima differenza, siamo tutti abbastanza vicini. Non ci aspettavamo che le McLaren fossero così veloci“, ha raccontato Sainz ai microfoni di Sky Sport UK.

“Domani l’obiettivo sarà lottare per il podio, visto che credo che Max abbia grandi possibilità per vincere, a meno di problemi tecnici o questioni particolari. Le Mercedes, che sono immediatamente dietro di noi, si sono dimostrate nelle prove libere molto veloci sul passo gara, sempre non dimenticando che le McLaren potrebbero essere rivali complicate“, ha aggiunto lo spagnolo.

Le due W14, infatti, si sono classificate in sesta e settima posizione con i britannici George Russell e Lewis Hamilton. Un GP nel quale la partenza sarà importante anche per delineare le strategie alle spalle di Verstappen.

Foto: LiveMedia/Stefano Facchin/AvensImages