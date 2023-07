VIDEO la gioia della McLaren dopo le qualifiche! Giornata indimenticabile per il team

Una giornata indimenticabile per la McLaren. Il team britannico ha infatti centrato, nello stupore generale, la seconda e la terza posizione nelle qualifiche del GP della Gran Bretagna, decimo appuntamento del Mondiale 2023 di F1.

Lando Norris e Oscar Piastri infatti, dopo una sessione di prove libere davvero incolore, si sono accomodati soltanto alle spalle del leader del Mondiale Max Verstappen, facendo scoppiare di gioia tutto il team tecnico di lavoro, di nuovo festante dopo tanti, tantissimi anni complicati.

L’obiettivo per domani in casa McLaren sarà quello di tenere botta, soprattutto in partenza, dove potrebbero verificarsi dei rocamboleschi cambi di fronte.

In attesa del momento della verità godiamoci quindi la grande felicità di tutta la scuderia, ritratta nei festeggiamenti a caldo subito dopo la bandiera a scacchi.

I FESTEGGIAMENTI DELLA MCLAREN DOPO LE QUALIFICHE DEL GP DELLA GRAN BRETAGNA





