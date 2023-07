F1, Carlos Sainz: “La Sprint si è decisa al pit-stop, situazione molto pericolosa in pit-lane”

3° in griglia, 4° al traguardo (dopo la penalità di 5 secondi a Lewis Hamilton). Risultato un po’ deludente per Carlos Sainz al termine della Sprint Race del Gran Premio del Belgio 2023, valido come dodicesimo round stagionale del Mondiale di Formula Uno. Lo spagnolo della Ferrari ha pagato a caro prezzo il gioco dei pit-stop ad inizio gara, nel momento in cui tutti sono passati dalle gomme full wet alle intermedie.

“La gara si è decisa sul pit-stop, lì ho perso tre-quattro posizioni a causa del traffico ai box che mi sono costate il podio. Non sempre le cose vanno come vorremmo, ma bisogna andare avanti”, le parole a caldo del madrileno ai microfoni di Sky Sport al termine di un sabato estenuante sotto tanti punti di vista a causa del pazzo meteo delle Ardenne.

Sul caos ai box dopo la partenza: “Meglio non avere 20 macchine in pit-lane, è una situazione molto pericolosa perché prima o poi potrebbe succedere qualcosa di grave. Noi siamo obbligati a montare le intermedie, è quello che ci dice la pista“. Domani Sainz proverà a riscattarsi e andrà nuovamente a caccia del podio, partendo però 4° con la consapevolezza di avere alle spalle la Red Bull di Max Verstappen.

Foto: Lapresse