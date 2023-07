F1, Carlos Sainz: “Facciamo fatica in curva per il vento, i nostri rivali stanno facendo meglio”

Le qualifiche del GP d’Ungheria, round del Mondiale 2023 di F1, non hanno riservato quei risultati che la Ferrari si sarebbe aspettata. Nel nuovo format che obbligava l’uso delle gomme hard nella Q1, delle medie nella Q2 e delle soft nella Q3, è stato lo spagnolo Carlos Sainz a pagarne le conseguenze, oltre a George Russell (Mercedes), tra i piloti di punta.

Nel time-attack che ha sorriso a Lewis Hamilton (Mercedes) davanti a Max Verstappen (Red Bull) di 0.003, mentre Charles Leclerc con l’altra Rossa non è andato oltre la sesta piazza, Sainz ha faticato non poco con la sua Ferrari, dotata delle mescole a banda gialla. L’iberico, infatti, scatterà domani dall’undicesima casella.

“Due millesimi sono veramente pochi, ma del resto nel corso nel weekend ho fatto tanta fatica con le medie. Sfortunatamente, con questo nuovo format che obbliga l’uso delle mescole, non sono riuscito a massimizzare la mia prestazione“, ha raccontato Carlos ai microfoni di Sky Sport.

SF-23, però, deludente e in sofferenza: “Oggi c’era il vento e noi sulle curve lunghe fatichiamo con il nostro bilanciamento. I nostri rivali stanno facendo un lavoro migliore del nostro e dobbiamo darci da fare perché team come la McLaren sono in grande crescita“, ha sottolineato lo spagnolo.

Foto: LaPresse