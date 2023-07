Equitazione, Nations Cup Dressage Falsterbo 2023: la Danimarca si impone in terra svedese

La sesta e ultima tappa della FEI Nations Cup Dressage, tenutasi a Falsterbo, in Svezia, si è conclusa. Oggi, domenica 16 luglio, erano in programma due eventi, che poi hanno delineato la classifica. Andiamo a vedere come sono andate le cose nel dettaglio.

Nel primo evento in agenda da registrare v’è stata una doppietta danese: al primo posto Anna Zibrandtsen, su Quel Filou, ha totalizzato uno score di 75.745% che le ha consentito di precedere il connazionale Daniel Bachmann Andersen, con Zippo M.I., secondo a quota 75.128%, e la svedese Malin Wahlkamp-Nilsson, terza in sella a Bergsjoholms Valbonne con 74.277%.

Nel secondo contest invece, a fare la voce grossa è stato il padrone di casa Patrik Kittel su Touchdown, primo con 85.905%, che ha anticipato l’olandese Thamar Zweistra, seconda con 80.215% in sella a Hexagon’s Ich Weiss, e la tedesca Evelyn Eger, che con il suo Westminster 71 ha preso una valutazione di 78.975%.

La classifica dell’evento è stata quindi vinta dalla Danimarca, prima con 22 penalità, davanti alla Svezia, seconda con 31, e all’Olanda, terza con 43.

Foto: Shutterstock