Equitazione, Global Champions Tour Monaco 2023: successo di Julien Epaillard, 22° Emanuele Gaudiano

Il transalpino Julien Epaillard fa suo il Grand Prix del Principato di Monaco su Donatello d’Auge: il binomio vince il jump-off con un netto in 36″54. Vi sono altri tre netti sul secondo percorso: secondo posto per il neerlandese Harrie Smolders su Monaco N.O.P. con il crono di 37″81, gradino più basso del podio per l’amazzone ellenica Ioli Mytilineou su Levis de Muze in 40″17.

In casa Italia due binomi avevano ottenuto la qualificazione per il Grand Prix: si classifica 22° sul percorso base Emanuele Gaudiano su Chalou, con 12 penalità in 68″48, mentre si ritira Lorenzo De Luca su Cappuccino.

In vetta alla classifica generale dopo la nona tappa delle quindici in calendario c’è sempre il neerlandese Maikel van der Vleuten, primo a quota 203, mentre il tedesco Christian Kukuk è secondo con 180.2. Terza piazza per l’amazzone svedese Malin Baryard-Johnsson a quota 160.14, mentre risale al 31° posto Emanuele Gaudiano a quota 75, infine fa il proprio ingresso in classifica Lorenzo De Luca, 112° con i 2.14 punti incamerati questa sera.

CLASSIFICA GRAND PRIX MONACO 2023

1 30 Julien Epaillard Donatello d’Auge 0 0 36.54 sec

2 75 Harrie Smolders Monaco N.O.P. 0 0 37.81 sec

3 28 Ioli Mytilineou Levis de Muze 0 0 40.17 sec

4 62 Philippe Rozier Le Coultre de Muze 0 0 41.27 sec

5 90 Jeanne Sadran Unforgettable Damvil 0 4 44.56 sec

6 41 Max Kühner EIC Coriolis des Isles 4 68.72 sec

7 82 Oliver Lazarus Butterfly Ennemmel 4 69.50 sec

8 47 John Whitaker Equine America Unick du Francport 4 69.86 sec

9 21 Maikel van der Vleuten Beauville Z N.O.P. 4 70.28 sec

10 19 Richard Howley Consulent de Prelet Z 4 70.94 sec

11 87 Marlon Modolo Zanotelli Grand Slam VDL 4 71.40 sec

12 38 Johnny Pals Zarkava Hero Z 4 72.35 sec

13 81 Nicolas Pizarro Pia Contra 4 72.91 sec

14 36 Bertram Allen Pacino Amiro 8 66.57 sec

15 1 Patrick Stühlmeyer Drako de Maugre 8 67.90 sec

16 18 Christian Kukuk Mumbai 8 68.07 sec

17 40 Andreas Schou I Know 8 68.70 sec

18 79 Laura Klaphake Davenport VDL 8 69.25 sec

19 46 Henrik von Eckermann King Edward 8 69.43 sec

20 14 Rodrigo Giesteira Almeida Pegasus Jataki 8 72.44 sec

21 12 Efe Siyahi Cantate 9 73.52 sec

22 49 Emanuele Gaudiano Chalou 12 68.48 sec

23 8 Pieter Devos Mom’s Toupie de la Roque 12 68.80 sec

24 58 Edwina Tops-Alexander Fellow Castlefield 12 68.89 sec

25 85 Abdulrahman Alrajhi Babalou 12 69.56 sec

26 73 Shane Breen Haya 12 70.63 sec

27 63 Christian Ahlmann Mandato van de Neerheide 12 72.70 sec

28 5 Jack Whitaker Equine America Q Paravatti N 15 75.60 sec

29 93 Denis Lynch Cornets Iberio 16 72.39 sec

30 83 Spencer Smith Theodore Manciais 16 72.73 sec

31 68 Sara Vingralkova Kas – Sini DC 20 72.12 sec

– 16 Jane Richard Molly Mallone Z RT RT

– 72 Joseph Stockdale Equine America Bingo du Chateau RT RT

– 70 Linda Heed Decurio RT RT

– 59 Francisco José Mesquita Musa Carte de Blue PS Marathon RT RT

– 32 Katrin Eckermann Van Bambelby RT RT

– 9 Lorenzo de Luca Cappuccino RT RT

– 65 Jérôme Guery Cristel RT RT

CLASSIFICA GLOBAL CHAMPIONS TOUR 2023

1 Maikel VAN DER VLEUTEN NED 203 28 35 31 15 26 40 28

2 Christian KUKUK GER 180.2 37 16 13 0.2 37 31 – 25 21

3 Malin BARYARD-JOHNSSON SWE 160.14 33 29 37 2.14 29 30 –

4 Edwina TOPS-ALEXANDER AUS 148 – 7 11 40 32 27 18 13

5 Pieter DEVOS BEL 147.6 27 0.6 33 4 37 32 14

6 Simon DELESTRE FRA 138 35 28 35 25 15

7 Henrik VON ECKERMANN SWE 131.5 0 26 3.5 31 13 40 18

8 Abdel SAÏD BEL 123 19 30 30 30 14

9 Harrie SMOLDERS NED 119 29 23 30 37

10 Julien EPAILLARD FRA 118 18 40 20 40

11 Olivier PHILIPPAERTS BEL 114 18 19 12 – 33 23 9

12 Andreas SCHOU DEN 111.5 37 32 21 1.5 20

13 John WHITAKER GBR 100 15 22 24 10 29

14 Omer KARAEVLI TUR 97 – 3 16 32 18 15 13 –

15 Abdulrahman ALRAJHI KSA 96 21 12 24 23 – 4 12

16 Gilles THOMAS BEL 95 17 21 14 28 15

17 David WILL GER 94 32 40 – 22

18 Marlon MODOLO ZANOTELLI BRA 94 14 10 – 18 26 26

19 Philipp SCHULZE TOPPHOFF GER 92 – 26 33 – 33

20 Patrick STÜHLMEYER GER 91 21 28 20 22

21 Natalie DEAN USA 88 5 25 – 27 21 10 –

22 Nicolas PIZARRO MEX 85 17 – 15 26 – 3 24

23 Evelina TOVEK SWE 84 28 27 5 7 17

24 Eduardo ALVAREZ AZNAR ESP 82 37 – 29 10 6

25 Jeanne SADRAN FRA 81 – 24 25 32

26 Francisco José MESQUITA MUSA BRA 80.14 5 23 – 11 1 26 12 2.14

27 Niels BRUYNSEELS BEL 80 24 27 20 9 –

28 Katrin ECKERMANN GER 78.34 40 14 0.2 22 2.14

29 Hans-Dieter DREHER GER 77 30 24 18 5

30 Yuri MANSUR BRA 76 – 9 23 – 27 17

31 Emanuele GAUDIANO ITA 75 2 13 29 16 15

32 Michael DUFFY IRL 74.5 22 – 14 35 3.5 –

33 Laura KRAUT USA 73.5 14 35 21 3.5 –

34 Spencer SMITH USA 73 – – 19 25 22 7

35 Denis LYNCH IRL 69.5 16.5 – – 16 8 13 8 8

36 Kim EMMEN NED 68 20 22 9 12 5

37 Christian AHLMANN GER 67.1 16.5 0.6 – 40 10

38 Ioli MYTILINEOU GRE 67 32 35

39 Michael PENDER IRL 67 18 32 17 –

40 Rodrigo Giesteira ALMEIDA POR 66 – 11 19 – 8 11 17

41 Jur VRIELING NED 65 0 – 20 35 10

42 Philipp WEISHAUPT GER 64 40 24 –

43 Gregory WATHELET BEL 61.74 0.6 – 2.14 28 31

44 Fernando MARTINEZ SOMMER MEX 61.14 15 – 2.14 11 33

45 Mark MCAULEY IRL 61 0 31 30

46 Oliver LAZARUS RSA 61 – 22 9 – – 30

47 Shane BREEN IRL 60 12 – – – 37 11

48 Max KÜHNER AUT 60 9 20 31

49 Ben MAHER GBR 58.14 2.14 33 23

50 Samuel HUTTON GBR 54.5 – – 8 14 3.5 29

51 Nicola PHILIPPAERTS BEL 53 25 28

52 Kevin STAUT FRA 51.5 31 17 3.5

53 Jérôme GUERY BEL 51.14 23 26 – 2.14

54 Marcus EHNING GER 46 11 35

55 Mike KAWAI JPN 46 26 20 – – –

56 Scott BRASH GBR 40.6 0.6 – 31 9

57 Julien ANQUETIN FRA 39 18 21

58 Roger Yves BOST FRA 37 – 37

59 Edward LEVY FRA 37 10 27

60 Johnny PALS NED 35.5 7 3.5 25

61 Penelope LEPREVOST FRA 35 35

62 Laura KLAPHAKE GER 35 16 19

62 Trevor BREEN IRL 35 – 16 19

64 Khaled ALMOBTY KSA 34.5 – 31 3.5 –

65 Daniel DEUSSER GER 34.5 – 15 – 3.5 16

66 Margie GOLDSTEIN-ENGLE USA 33 33

66 Philippe ROZIER FRA 33 – 33

68 Jessica SPRINGSTEEN USA 32 32

69 Derin DEMIRSOY TUR 31 2 29

70 Jack WHITAKER GBR 31 10 12 9

71 Eoin MCMAHON IRL 30 30 –

72 Linda HEED SWE 29.14 6 – – 13 8 2.14

73 Hilary SCOTT AUS 29 29

74 Eugenio GARZA PEREZ MEX 28 28

75 Jodie HALL MCATEER GBR 28 4 – 24

76 Jens BAACKMANN GER 27.64 22 3.5 2.14

77 Darragh KENNY IRL 27 27

77 Richard HOWLEY IRL 27 27

79 Beth UNDERHILL CAN 27 8 19

80 Efe SIYAHI TUR 26.5 – – 3.5 0 7 16

81 Rashid Towaim Ali AL MARRI QAT 25 25

81 Shane SWEETNAM IRL 25 25

83 Anna KELLNEROVÁ CZE 24.6 8 0.6 3.5 11 1.5

84 Eduardo PEREIRA DE MENEZES BRA 24 24

85 Nina MALLEVAEY FRA 23.7 20 3.5 0.2 – –

86 Bertram ALLEN IRL 23 23

86 Jean Luc MOURIER FRA 23 23

88 Kent FARRINGTON USA 21 21

89 Mariano MARTINEZ BASTIDA ESP 19 19

89 Wilma HELLSTRÖM SWE 19 19

91 Isabella RUSSEKOFF ISR 17 – – 6 – 11 –

92 Jonna EKBERG SWE 17 17

93 Gerrit NIEBERG GER 16 13 3

94 Alexa FERRER FRA 15 3 12 – –

95 Harry CHARLES GBR 14 14

96 Daniel BLUMAN ISR 13 13

97 Lillie KEENAN USA 12 12 –

98 Thibeau SPITS BEL 12 6 6

99 Niklaus SCHURTENBERGER SUI 10.5 7 – 3.5 0 –

100 Georgina BLOOMBERG USA 10 – 10

101 Arturo PARADA VALLEJO MEX 9 9

102 Jose Antonio CHEDRAUI PROM MEX 8 8

103 Sara VINGRALKOVA CZE 8 – – 2 6

104 Marc DILASSER FRA 7 7

105 Bassem MOHAMMED QAT 6 6 –

106 Suus KUYTEN NED 5.84 – – 3.5 0.2 2.14 – –

107 Jerome HUREL FRA 4 4

107 McLain WARD USA 4 4

109 Petronella ANDERSSON SWE 3.5 3.5

109 Victor BETTENDORF LUX 3.5 3.5

111 Philippe LEONI FRA 3 3

112 Bruno GAREZ FRA 2.14 2.14

112 Jane RICHARD SUI 2.14 – – – – – 2.14

112 Joseph STOCKDALE GBR 2.14 2.14

112 Lorenzo DE LUCA ITA 2.14 2.14

116 Ramzy AL DUHAMI KSA 1 1 –

117 Santiago NUÑEZ RIVA ESP 0.2 0.2

118 Lily ATTWOOD GBR 0 – – 0

Foto: LiveMedia/Domenico Cippitelli