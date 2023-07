Equitazione, Global Champions League La Coruna 2023: i Paris Panthers vincono in terra spagnola

Una nuova tappa della Global Champions League 2023 è andata in archivio. A La Coruna, in Spagna, ecco come sono andate le cose nel prestigiosissimo concorso a squadre di salto.

A imporsi sono stati i Paris Panthers di Ben Maher (su Ginger-Blue), Harrie Smolders (con Monaco N.O.P) e Ioli Mytilineou (su La Perla VD Heffinck), che hanno totalizzato, a percorso netto, il crono di 134.18 precedendo gli Scandinavian Vikings, secondi con 133.91 ma con 4 penalità, e i fortissimi teutonici dei Riesenbeck International, terzi con 137.96 a cui sommare 4 penalità.

La classifica generale aggiornata della Global Champions League 2023 vede quindi i Riesenbeck International in testa con 234 punti, in seconda piazza proprio i Paris Panthers, a quota 204 punti, mentre in terza posizione si attestano i Madrid in Motion, a 188 punti.

Prossima tappa del circuito a squadre prevista per il periodo fra il 20 e il 23 luglio in quel di Riesenbeck, in Germania, dove i padroni di casa potranno certamente provare a farla da padroni.

F0t0: Photo LiveMedia/Domenico Cippitelli