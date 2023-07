Dove vedere Stella Rossa-Fiorentina oggi in tv? Canale esatto, programma, orario e streaming

La Fiorentina entra sempre più nel vivo della sua pre-stagione in vista della Serie A 2023-2024 e affila le armi in vista di una amichevole di grande spessore. Questa sera, infatti, alle ore 20:00, i Viola saranno di scena allo stadio Rajko Mitic, per un’amichevole contro la Stella Rossa Belgrado, Campione di Serbia.

Nel caldissimo stadio anche conosciuto come Marakàna, la squadra allenata da mister Vincenzo Italiano affinerà la sua condizione e lo farà contro una avversaria tosta e che ci terrà in maniera particolare a fare bene davanti al proprio pubblico.

Per Giacomo Bonaventura e compagni, invece, dopo le prime uscite contro la Primavera, quindi Parma e Catanzaro, si tratterà di un impegno di grande importanza per mettere ulteriore benzina nel motore e, soprattutto, conoscersi in maniera più accurata in campo. Tra nuovi e arrivi e nuove idee di gioco, l’amichevole di Belgrado potrebbe essere un passo importante in vista della prossima annata.

L’amichevole tra Stella Rossa e Fiorentina, al momento, non dovrebbe avere copertura tv nè in streaming.

CALENDARIO STELLA ROSSA-FIORENTINA OGGI

Mercoledì 26 luglio

Ore 20.00 Stella Rossa – Fiorentina

PROGRAMMA STELLA ROSSA-FIORENTINA: DOVE VEDERLA IN TV E STREAMING

Diretta tv: non prevista al momento

Diretta streaming: non prevista al momento

Foto: LaPresse