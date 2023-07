DIRETTA F1, GP Austria 2023 LIVE: Verstappen vince per distacco, Sainz a podio, crolla in 12a posizione Leclerc

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

17.11 Tutto davvero troppo facile per Verstappen che, dopo aver rimesso in riga Perez nel corso del primo giro, è andato a guadagnare un secondo al giro contro tutti. Davvero un dominio schiacciante.

17.09 In classifica generale Verstappen si porta a 203 punti e +70 su Perez e +80 su Alonso

17.07 ORDINE DI ARRIVO SPRINT RACE

1 Max VERSTAPPEN Red Bull RacingLEADER – –

2 Sergio PEREZ Red Bull Racing+21.048 – –

3 Carlos SAINZ Ferrari+23.088 – –

4 Lance STROLL Aston Martin+29.703 – –

5 Fernando ALONSO Aston Martin+30.109 – –

6 Nico HULKENBERG Haas F1 Team+31.297 1

7 Esteban OCON Alpine+36.602 1

8 George RUSSELL Mercedes+36.611 1

9 Lando NORRIS McLaren+38.608 1

10 Lewis HAMILTON Mercedes+46.375 1

11 Oscar PIASTRI McLaren+49.807 1

12 Charles LECLERC Ferrari+50.789 1

13 Alexander ALBON Williams+52.848 1

14 Kevin MAGNUSSEN Haas F1 Team+56.593 1

15 Pierre GASLY Alpine+57.652 1

16 Yuki TSUNODA AlphaTauri+64.822 1

17 Nyck DE VRIES AlphaTauri+65.617 1

18 Logan SARGEANT Williams+66.059 1

19GuanyuZHOUAlfa Romeo+70.825 1

20 Valtteri BOTTAS Alfa Romeo+76.435 1

17.05 Leclerc chiude 12° in scia a Piastri.

17.04 Quarto Stroll in volta su Alonso, poi Hulkenberg, Ocon, Russell, Norris e Hamilton 10°

TRAGUARDO – VINCE MAX VERSTAPPEN!!!!!! L’olandese chiude con 21.0 su Perez e 23.2 su Sainz!

Giro 24/24 Leclerc passa Albon ma Piastri ormai è imprendibile. Verstappen è pronto a esultare.

Giro 23/24 Verstappen ha 20 secondi su Perez!! Pazzesco!! Russell 1:10.902 sta volando. Leclerc prova su Albon ma non riesce nel sorpasso.

Giro 22/24 Russell 1:11.620 è nono ed è il più veloce in pista. Leclerc in scia ad Albon

Giro 22/24 Leclerc ha passato Bottas, prova a tenere il passo di Hamilton. Davanti Verstappen ormai è pronto ai doppiaggi…

Giro 21/24 AGGIORNAMENTO

1 Max VERSTAPPEN Red Bull RacingLEADER – –

2 Sergio PEREZ Red Bull Racing+16.544 – –

3 Carlos SAINZ Ferrari+19.307 – –

4 Lance STROLL Aston Martin+25.066 – –

5 Fernando ALONSO Aston Martin+25.877 – –

6 Esteban OCON Alpine+34.082 – –

7 Lando NORRIS McLaren+34.643 – –

8 Pierre GASLY Alpine+48.226 1

9 Nico HULKENBERG Haas F1 Team+49.940 – –

10 George RUSSELL Mercedes+53.584 1

11 Valtteri BOTTAS Alfa Romeo+60.626 – –

12 Alexander ALBON Williams+60.987 1

13 Lewis HAMILTON Mercedes+61.233 1

14 Charles LECLERC Ferrari+61.733 1

15 Oscar PIASTRI McLaren+65.055 1

16 Kevin MAGNUSSEN Haas F1 Team+70.835 1

17 Yuki TSUNODA AlphaTauri+73.475 1

18 Logan SARGEANT Williams1 L 1

19 Nyck DE VRIES AlphaTauri1 L 1

20GuanyuZHOUAlfa Romeo1 L 1

Giro 20/24 Verstappen porta a 15.7 il suo vantaggio. Russell record in 1:12.989 si porta in decima posizione, Leclerc passato anche da Hamilton è 14°

Giro 19/24 Anche Leclerc ai box monta le medie!

Giro 19/24 Leclerc non riesce a tenere il passo di Norris che scappa. Albon ai box a sua volta!

Giro 18/24 Hulkenberg e Hamilton ai box! Incredibile! Mancano solo 6 giri…Tutti ai box nelle ultime posizioni..

Giro 18/24 Battaglia tra Ocon-Norris-Leclerc e Hamilton! Davanti Verstappen porta a 12.9 su Perez.

Giro 17/24 Ora DRS libero! La pioggia ha smesso e la pista si asciuga. Sainz non si avvicina a Perez, mentre Leclerc ora deve fare attenzione a Hamilton. Stroll passa Hulk!

Giro 16/24 Verstappen gira in 1:14.992 e guadagna altri 8 decimi su Perez. Impressionante! Leclerc sbaglia in curva 10 e Norris lo passa! Russell ai box per montare le soft!

Giro 15/24 Verstappen davanti porta a 10.8 il suo margine su Perez, poi Sainz a 2.1.

Giro 14/24 Battaglia Leclerc-Ocon!!!!!!!! Il francese si sta difendendo in ogni modo!!

Giro 13/24 Sainz attacca Hulkenberg e lo passa prima di curva 4. Leclerc in difficoltà su Norris. La pista inizia a dare segni di asciutto…

Giro 12/24 Perez attacca il tedesco e lo passa in curva 5! Ora vediamo se Sainz farà lo stesso. Norris affianca Leclerc ma il ferrarista risponde!

Giro 12/24 Perez attacca Hulkenberg in ogni curva, Leclerc fa lo stesso su Ocon ma il francese si difende. Sainz quarto a 9 decimi dal messicano.

Giro 11/24 Verstappen ormai fa una gara a parte. 7.7 su Hulkenberg, mentre Perez è a mezzo secondo dal tedesco. Sainz accusa un secondo dal messicano

Giro 10/24 Leclerc è di nuovo in scia a Ocon, mentre Russell e Hamilton passano Magnussen

Giro 10/24 Verstappen porta il suo vantaggio a 6.3 su Hulkenberg che ormai ha Perez incollato e pronto all’attacco…

Giro 9/24 Russell rimane in 12a posizione davanti a Hamilton, con le Mercedes che provano a recuperare. Perez si porta a 8 decimi su Hulkenberg.

Giro 8/24 Verstappen gira in 1:16.882 e allunga a 4.4 su Hulkenberg, mentre Perez prova a farsi sotto al tedesco. Sainz rimane a un secondo.

Giro 7/24 Sainz rimane in quarta posizione a 1.1 da Perez che, invece, non riesce ad avvicinarsi a Hulkenberg

Giro 6/24 Leclerc prova di nuovo su Ocon in curva 4, ma ora è Norris più vicino al monegasco ora. Verstappen fugge con 3.2 di margine su Hulkenberg

Giro 5/24 Leclerc attacca Ocon che si difende con le unghie. Il monegasco si prova ad ogni curva!

Giro 5/24 Verstappen scappa e allunga a 2.4 su Hulkenberg, quindi Perez terzo a 4.4. Leclerc soffre e ha Norris negli scarichi.

Giro 4/24 Nel corso del primo giro Verstappen ha sostanzialmente mandato largo Perez in curva 3, a scapito anche di Norris che da terzo viene bloccato e precipita in decima posizione

Giro 3/24 Verstappen porta a 1.6 su Hulkenberg, poi Perez a 2.6 e Sainz a 3.5. Alle sue spalle Stroll, Alonso, Albon, Ocon e Leclerc in scia al francese

Giro 2/24 Verstappen allunga su Hulkenberg, poi Perez e Sainz, Leclerc sempre nono

Giro 1/24 Battaglia Perez-Verstappen! I due piloti della Red Bull si sfidano in curva 3 e 5, ne approfitta Hulkenberg che passa il messicano!!

PARTENZA – Lo scatto migliore è di Perez che passa Verstappen in curva 1, poi Norris, Hulkenberg e Sainz.

16.33 Bottas torna ai box, ovviamente e monta le intermedie. La griglia va a riempirsi!

16.32 Perez va già al bloccaggio in curva 3 e finisce lungo! Torna in pista senza problemi, ma che rischio per il messicano…

16.31 I piloti sono impegnati nel giro sul Red Bull Ring. Cornice di pubblico splendida, Valtteri Bottas appare in difficoltà con le medie…

16.30 Si parte per il giri di ricognizione! Tutti con gomme intermedie tranne Bottas. Le condizioni sono da bagnato, non clamoroso, ma le slick sono un rischio notevole…

16.29 Valtteri Bottas parte con le gomme medie! Il finlandese cerca l’azzardo totale!

16.28 Pochi istanti e si parte! I piloti sono pronti per il giro di ricognizione. Appena 16° al Red Bull Ring e 21° sull’asfalto!

16.26 Le condizioni meteo continuano a parlare di pioggia. Non torrenziale, ma costante. Tutti dovrebbero optare per le intermedie. Le full wet, al momento, sembrano un azzardo inutile…

16.23 In casa Ferrari, deciso passo indietro rispetto a ieri. Le temperature autunnali di oggi hanno, evidentemente, reso più complicata la vita con gli pneumatici. La penalizzazione di Leclerc, inoltre, sembra costringere la Rossa a puntare molto di più su domani con il monegasco secondo e Sainz terzo.

16.20 Iniziamo ad addentrarci nella Sprint Race! Il grande favorito ovviamente, nemmeno a dirlo, è Max Verstappen. Il bi-campione del mondo sembra inarrestabile, con una Rb19 impeccabile al Red Bull Ring e una doppia pole position devastante. Tra oggi e domani potrebbe già chiudere ogni discorso per il titolo, sempre sia mai stato aperto…

16.17 Qualche curiosità A Spielberg in 13 occasioni (35,1%) il vincitore è partito dalla pole position. A Spielberg in 22 occasioni (59,5%) il vincitore è partito dalla prima fila. Il pilota peggio qualificato capace di vincere il GP d’Austria è stato Alan Jones, che nel 1977 si impose partendo dalla 14ma posizione.

16.14 Sul fronte dei team, vige un equilibrio più unico che raro. Abbiamo infatti ben tre squadre impostesi in 6 occasioni! La prima a raggiungere tale quota è stata McLaren, grazie ai successi di Niki Lauda (1984), Alain Prost (1985, 1986), Mika Häkkinen (1998, 2000) e David Coulthard (2001). La Ferrari ha appaiato la storica rivale proprio lo scorso anno, in virtù delle affermazioni di Lorenzo Bandini (1964), Jacky Ickx (1970), Eddie Irvine (1999), Michael Schumacher (2002, 2003) e Charles Leclerc (2022). Nel mezzo, però, la Mercedes ha raggiunto le 6 vittorie a Spielberg, seppur “sfruttando” un GP di Stiria. Ai già menzionati trionfi di Hamilton (2016, 2020) e Bottas (2017, 2020), bisogna aggiungere quelli di Nico Rosberg (2014, 2015).

16.13 La pioggia torna a farsi più battente. Sono condizione da gomme intermedie in questo momento. Dopo le qualifiche di questa mattina ha già piovuto, poi ha smesso ma ora gli ombrelli sono di nuovo aperti.

16.11 Tra chi è attualmente in pista, si contano altri tre protagonisti capaci di affermarsi in questo autodromo. Si tratta di Lewis Hamilton (GP Austria 2016, GP Stiria 2020), Valtteri Bottas (GP Austria 2017 e 2020) e Charles Leclerc (GP Austria 2022).

16.08 Prima di entrare nel vivo della Sprint Race facciamo un po’ di storia. Il pilota più vincente in assoluto a Spielberg è Max Verstappen, impostosi complessivamente 4 volte (GP d’Austria 2018, 2019 e 2021 + GP Stiria 2021). Se, invece, ci riferiamo esclusivamente al GP d’Austria, c’è un altro uomo riuscito a primeggiare in 3 occasioni. Si tratta di Alain Prost, trionfatore nel 1983, 1985 e 1986. Tra chi è attualmente in pista, si contano altri tre protagonisti capaci di affermarsi in questo autodromo. Si tratta di Lewis Hamilton (GP Austria 2016, GP Stiria 2020), Valtteri Bottas (GP Austria 2017 e 2020) e Charles Leclerc (GP Austria 2022).

16.06 Al Red Bull Ring ha ripreso a piovere. I piloti si stanno portando sullo schieramento di partenza con le gomme slick, solo alcuni con le intermedie, la me condizioni stanno peggiorando.

16.05 LA GRIGLIA DI PARTENZA DELLA SPRINT RACE

1 1 Max Verstappen RED BULL RACING HONDA RBPT 1:06.236 1:05.371 1:04.440 23

2 11 Sergio Perez RED BULL RACING HONDA RBPT 1:06.924 1:05.836 1:04.933 23

3 4 Lando Norris MCLAREN MERCEDES 1:06.723 1:05.699 1:05.010 23

4 27 Nico Hulkenberg HAAS FERRARI 1:06.548 1:06.091 1:05.084 23

5 55 Carlos Sainz FERRARI 1:06.187 1:05.434 1:05.136 18

6 14 Fernando Alonso ASTON MARTIN ARAMCO MERCEDES 1:06.611 1:05.759 1:05.258 24

7 18 Lance Stroll ASTON MARTIN ARAMCO MERCEDES 1:06.569 1:05.914 1:05.347 24

8 31 Esteban Ocon ALPINE RENAULT 1:06.840 1:05.604 1:05.366 24

9 16 Charles Leclerc FERRARI 1:07.061 1:05.673 1:05.245 23

10 20 Kevin Magnussen HAAS FERRARI 1:06.629 1:05.730 1:05.912 23

11 23 Alexander Albon WILLIAMS MERCEDES 1:06.892 1:06.152 18

12 10 Pierre Gasly ALPINE RENAULT 1:06.873 1:06.360 16

13 22 Yuki Tsunoda ALPHATAURI HONDA RBPT 1:06.896 1:06.369 18

14 21 Nyck De Vries ALPHATAURI HONDA RBPT 1:06.704 1:06.593 18

15 63 George Russell MERCEDES 1:06.653 10

16 24 Zhou Guanyu ALFA ROMEO FERRARI 1:07.062 9

17 81 Oscar Piastri MCLAREN MERCEDES 1:07.106 10

18 44 Lewis Hamilton MERCEDES 1:07.282 9

19 77 Valtteri Bottas ALFA ROMEO FERRARI 1:07.291 9

20 2 Logan Sargeant WILLIAMS MERCEDES 1:07.426 10

16.02 LA CLASSIFICA DEL MONDIALE COSTRUTTORI 2023

1 RED BULL RACING HONDA RBPT 321

2 MERCEDES 167

3 ASTON MARTIN ARAMCO MERCEDES 154

4 FERRARI 122

5 ALPINE RENAULT 44

6 MCLAREN MERCEDES 17

7 ALFA ROMEO FERRARI 9

8 HAAS FERRARI 8

9 WILLIAMS MERCEDES 7

10 ALPHATAURI HONDA RBPT 2

15.59 LA CLASSIFICA DEL MONDIALE PILOTI 2023

1 Max Verstappen NED RED BULL RACING HONDA RBPT 195

2 Sergio Perez MEX RED BULL RACING HONDA RBPT 126

3 Fernando Alonso ESP ASTON MARTIN ARAMCO MERCEDES 117

4 Lewis Hamilton GBR MERCEDES 102

5 Carlos Sainz ESP FERRARI 68

6 George Russell GBR MERCEDES 65

7 Charles Leclerc MON FERRARI 54

8 Lance Stroll CAN ASTON MARTIN ARAMCO MERCEDES 37

9 Esteban Ocon FRA ALPINE RENAULT 29

10 Pierre Gasly FRA ALPINE RENAULT 15

11 Lando Norris GBR MCLAREN MERCEDES 12

12 Alexander Albon THA WILLIAMS MERCEDES 7

13 Nico Hulkenberg GER HAAS FERRARI 6

14 Oscar Piastri AUS MCLAREN MERCEDES 5

15 Valtteri Bottas FIN ALFA ROMEO FERRARI 5

16 Zhou Guanyu CHN ALFA ROMEO FERRARI 4

17 Yuki Tsunoda JPN ALPHATAURI HONDA RBPT 2

18 Kevin Magnussen DEN HAAS FERRARI 2

19 Nyck De Vries NED ALPHATAURI HONDA RBPT 0

20 Logan Sargeant USA WILLIAMS MERCEDES 0

15.56 Cos’è successo esattamente? Mentre l’australiano stava procedendo nel suo giro lanciato nella SQ1, il ferrarista rimaneva interno in curva 9 (la penultima) per imboccare l’ingresso ai box. Piastri si è subito lamentato dell’impeding e Leclerc, che si trovava più esterno possibile e non poteva certo scomparire, è stato mal guidato dai box che non lo hanno avvertito.

15.53 Iniziamo dall’ultima notizia in ordina di tempo: CHARLES LECLERC è stato PENALIZZATO. Il monegasco si è beccato 3 POSIZIONI di penalità per l’impeding su Oscar Piastri nel corso delle qualifiche di questa mattina.

15.50 Siamo giunti al nono appuntamento della stagione e stiamo vivendo un programma davvero particolare. Dopo le qualifiche shoot-out di questa mattina, infatti, alle 16.30 vivremo la Sprint Race, mentre domani alle ore 15.00 toccherà alla gara vera e propria

15.45 Buongiorno e bentornati al Red Bull Ring, tra 45 minuti esatti prenderà il via l’attesissima Sprint Race del GP d’Austria

Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE della Sprint Race del Gran Premio d’Austria, nono appuntamento del Mondiale di Formula Uno 2023. Sul tracciato del Red Bull Ring si inizia a fare sul serio. Dopo le qualifiche di ieri, che sono andate a definire la griglia di partenza della gara di domani, ora si pensa alla “gara sprint”.

Lo spegnimento dei semafori sarà alle ore 16.30 per 24 giri da vivere con il cuore in gola tra i monti della Stiria. Dalla pole position partirà, come sempre, Max Verstappen affiancato da Sergio Perez. Le due Ferrari saranno solamente in terza fila con Carlos Sainz e Charles Leclerc, mentre disastro completo per la Mercedes con George Russell 15° e Lewis Hamilton 18°.

Il rischio del maltempo sarà di nuovo dietro l’angolo. Come visto nella prima parte della giornata con pioggia battente e costante, anche la gara su distanza dimezzata potrebbe essere condizionata dalle condizioni di bagnato. Le emozioni, quindi, non mancheranno!

La Sprint Race prenderà il via alle ore 16.30. OA Sport vi propone la DIRETTA LIVE scritta della gara, per non perdere nemmeno un secondo dello spettacolo della Formula Uno al Red Bull Ring. Buon divertimento!

Foto: LaPresse