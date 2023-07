Cos’è successo a Enric Mas e perché si è ritirato dal Tour de France? Fuori un favorito per la classifica

Il Tour de France 2023 è iniziato in maniera spettacolare, con il successo di Adam Yates davanti al fratello gemello Simon in una frazione che ha regalato subito grandi emozioni: i Paesi Baschi hanno accolto con grande calore la Grande Boucle, il percorso era mosso e le carte hanno cominciato a scoprirsi sin dalle prime battute.

Prima tappa che lascia subito qualche strascico anche per gli uomini di classifica e toglie definitivamente speranze a due protagonisti annunciati di questo Tour: Enric Mas e Richard Carapaz. Lo spagnolo è caduto in discesa nel circuito finale di Bilbao quando mancavano poco più di 20 chilometri alla conclusione.

Se l’ecuadoriano si è rimesso in bicicletta ed è riuscito nonostante diversi segni della caduta a concludere stoicamente la tappa, l’iberico della Movistar non è riuscito a proseguire, apparendo sin da subito piuttosto frastornato e stordito, probabilmente per un colpo alla testa. Mestamente è salito in ammiraglia ed è stato quindi il primo ad abbandonare questa Grande Boucle nella quale poteva ritagliarsi un ruolo da protagonista in classifica generale e nelle tappe di montagna: una vera e propria disdetta.

Foto: Lapresse