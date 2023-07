Classifica ATP Race: Sinner avvicina le Finals! Perché è dietro Tsitsipas nonostante sia a pari punti

Il tabellone di singolare maschile del torneo di Wimbledon ha visto oggi scattare i quarti di finale: il primo tennista ad aver centrato il passaggio in semifinale è stato Jannik Sinner, che ha incamerato nel complesso 720 punti per la Race ATP, mentre l’approdo in finale ne vale 1200 e la vittoria 2000.

Nonostante una gran mole di punti debba essere ancora distribuita, sebbene ad un numero risicato di giocatori, balza agli occhi come i primi 7 della Race ATP, che determinerà i qualificati a fine stagione alle Finals, abbiano maturato già un gran margine su tutti gli inseguitori.

Jannik Sinner al momento si trova al quinto posto della Race ATP, a quota 3175, avendo virtualmente sorpassato il russo Andrey Rublev ed il danese Holger Rune: l’azzurro ha gli stessi punti del greco Stefanos Tsitsipas, ma l’ellenico ha guadagnato più punti tra tornei dello Slam e Masters 1000 obbligatori (2380 contro 1995).

I punti in palio in stagione sono ancora tantissimi, ma dato che alle Finals si qualificano i primi 7 della Race e poi anche l’ottavo qualora non vi sia un vincitore Slam tra l’ottavo ed il ventesimo posto, il vantaggio di Sinner di quasi 1000 punti sull’ottavo e di oltre 1000 sul nono potrebbe fare ben sperare sin da ora per l’azzurro.

ATP RACE LIVE ALL’11 LUGLIO

1 Novak Djokovic 5105

2 Carlos Alcaraz 5035

3 Daniil Medvedev 4760

4 Stefanos Tsitsipas 3175

5 Jannik Sinner 3175

6 Holger Rune 3025

7 Andrey Rublev 2965

8 Casper Ruud 2250

9 Taylor Fritz 2085

21 Christopher Eubanks 1105

