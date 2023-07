Ciclismo, Mondiali 2023: i convocati della Danimarca. Mads Pedersen va per il titolo

Mondiali di ciclismo particolari quelli di quest’anno: la manifestazione iridata avrà il suo appuntamento a metà agosto e non come vuole la tradizione nell’ultima domenica di settembre. Prova in linea il programma il 13 agosto in quel di Glasgow.

Le varie Nazionali stanno annunciando a mano a mano i propri corridori presenti in gara. Oggi è toccato alla Danimarca, una delle possibili sorprese per il successo.

Il capitano sarà infatti Mads Pedersen, che nel Regno Unito ha già conquistato un titolo iridato: l’uomo della Lidl-Trek appare in formissima e può far saltare il banco.

Con lui spazio a due uomini di qualità come Magnus Cort Nielsen (Ef Education-EasyPost) e Søren Kragh Andersen (Alpecin-Deceuninck). Il resto della formazione sarà formato da Mattias Skjelmose Jensen (Lidl-Trek), Kasper Asgreen (Soudal Quick-Step), Mikkel Frølich Honoré (EF Education-EasyPost), Mikkel Norsgaard Bjerg (UAE Team Emirates) e Michael Mørkøv (Soudal Quick-Step).

