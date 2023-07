Ciclismo, Filippo Ganna dopo il successo di ieri: “Abbiamo perso il controllo della situazione, non ho più visto Viviani”

Filippo Ganna ha vinto in maniera totalmente sorprendente la prima tappa del Giro di Vallonia 2023. Il corridore della INEOS Grenadiers. Il verbanese si è imposto in uno sprint di gruppo con Oldani, Ballerini, Viviani, anticipando velocisti puri. Una vittoria anche piuttosto casuale per le modalità, visto che l’ex campione del mondo a cronometro doveva fare il gregario per Elia Viviani.

La casualità di questo successo è confermata dal diretto interessato: “Elia era la scelta per oggi (ieri, ndr), ma a 300 metri dalla conclusione abbiamo perso il controllo della situazione – ha spiegato il piemontese – Quindi, a 200 metri dall’arrivo, mi sono detto ‘Provo a fare il mio sprint e, se lui è alla mia ruota, di sicuro mi potrà saltare“.

Una prestazione comunque soddisfacente per tutta la squadra: “La prestazione di tutta la squadra è stata straordinaria quest’oggi, abbiamo iniziato a tirare molto presto in gruppo e la squadra ha lavorato molto bene per ottenere la vittoria”.

