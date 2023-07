Ciclismo, Chris Froome non molla: “Sogno ancora di vincere il Tour de France”

Chris Froome ci crede ancora. Il britannico della Israel-PremierTech è da tempo lontano parente da quel ciclista che dominava i grandi giri, il tutto dovuto a quel tremendo infortunio patito al Giro del Delfinato 2019 che ne ha inevitabilmente offuscato la stella. All’ultimo Tour de France non è nemmeno stato convocato e nemmeno al Giro di Repubblica Ceca sta brillando, anzi.

Nel tappone di questa corsa, con arrivo a Cervenohorske sedlo con la stessa salita di 9,7 chilometri al 6,7% di pendenza media da scalare due volte nel finale e una rampa conclusiva di quasi 8 chilometri al 5%, è arrivato nel gruppetto dei velocisti a 26’50” dal vincitore di giornata Johannes Staune-Mittet della Jumbo-Visma.

Ma Froome ci crede lo stesso, in qualche modo. In una intervista a Flashscore afferma: “Il sogno di vincere il Tour de France è ancora nella mia mente. Rimane per me qualcosa di possibile, ma incredibilmente difficile da raggiungere con i giovani della nuova generazione. Ma il sogno è ancora lì, fino al momento in cui mi ritirerò ci sarà sempre, è il fuoco che mi brucia dentro“.

Un sogno, appunto. Forse Froome è ormai consapevole di non poter più tornare quello che dominava le grandi corse a tappe, ma quel sogno gli permette almeno di avere benzina nel motore e continuare a provarci contro tutto e tutti, contro l’età che avanza e le gambe che non girano come dovrebbero- Per poi, chissà, magari sbloccarsi all’improvviso..

Foto: Valerio Origo