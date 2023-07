Chi è Victor Lafay, il francese che ha beffato tutti i grandi al Tour de France

Due tappe una più spettacolare dell’altra per aprire il Tour de France 2023: i Paesi Baschi hanno offerto grande spettacolo con gli uomini di classifica che si sono dati battaglia sin da subito. La frazione odierna con arrivo a San Sebastian è andata sorprendentemente a Victor Lafay, francese della Cofidis che ha beffato tutti i favoriti e ha riportato la sua squadra a vincere una tappa alla Grande Boucle per la prima volta dal 2008.

Il classe 1996 di Lione, è partito a circa 1000 metri dalla conclusione riuscendo a realizzare un vero e proprio colpo di mano, sorprendendo tutto il gruppo con un’azione improvvisa e anticipando così la volata lanciata da dietro che vedeva come candidato principale alla vittoria Wout Van Aert.

Quarto successo in carriera per Lafay, ma già il secondo in un Grande Giro: era già riuscito infatti a vincere una tappa al Giro d’Italia 2021 a Guardia Sanframondi con arrivo in salita, beffando i suoi compagni di fuga con un bellissimo attacco ai due chilometri dalla conclusione.

Il francese si è preso una bella rivincita dopo essersi ritirato durante l’ultimo Tour de France, che era il primo della sua carriera: non partì per la 13a tappa a causa di difficoltà respiratorie. Ieri aveva già dichiarato di star bene dopo il sesto posto conseguito a Bilbao, commentando la sua prestazione con un pizzico di amarezza: “Stavo benissimo, ma non sono stato furbo nel finale“. Oggi ha dimostrato che la gamba c’è e si è preso questo prestigiosissimo successo di tappa.

