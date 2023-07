Chi è Noah Okafor? Il nuovo bomber del Milan, quanto è stato pagato e quanto guadagna

Il Milan mette ancora a frutto i soldi ricevuti per Sandro Tonali mettendo a segno il quarto colpo del proprio calciomercato. Dopo Ruben Loftus-Cheek, Christian Pulisic e Tijjiani Reijnders, è arrivato l’accordo anche con Noah Okafor, proveniente dal Red Bull Salisburgo per una cifra di 14 milioni di euro più bonus, prezzo relativamente basso a causa del suo accordo in scadenza nel 2024. Un acquisto arrivato senza troppi indizi, che si candida a ricoprire il ruolo di jolly dell’attacco rossonero.

23 anni compiuti lo scorso 24 maggio, 185 centimetri su 85 chili di peso, era già entrato nella testa di alcuni tifosi rossoneri lo scorso settembre, quando nella prima giornata di Champions League aveva messo a segno il gol del momentaneo 1-0 in favore del Red Bull Salisburgo con un bel piattone destro. Evidentemente qualche dirigente del Milan si era già appuntato il suo nome.

Esordisce appena diciottenne nel Basilea, dove inizia a farsi piano piano spazio, e nel gennaio 2020 viene acquistato dagli austriaci, che avevano un problema bello grosso: rimpiazzare un certo Erling Haaland appena volato al Borussia Dortmund. Certo, Okafor non si rivelerà un super bomber come il norvegese, ma un calciatore molto più associativo, capace di partire dall’esterno e di fare male alle difese.

Ma nell’ultima stagione, da dieci reti complessive, ha iniziato a ricoprire sempre più spesso il ruolo di punta centrale, solitamente affiancando un compagno di squadra sfruttando così le sue doti per l’ultimo passaggio. Viste solo a tratti in stagione, a causa della frattura del metatarso accusata ad aprile. Per lui, che ricoprirà principalmente il ruolo di vice Giroud ma capace di occupare tutti i ruoli dell’attacco in uscita dalla panchina, un contratto quinquennale da 2 milioni di euro annui.

Foto: LaPresse