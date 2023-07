Chi è l’avversario di Jannik Sinner al 3° turno a Wimbledon? Un francese mai così avanti in uno Slam

Jannik Sinner affronterà Quentin Halys al terzo turno di Wimbledon 2023. Il tennista italiano, che nei primi due appuntamebti sull’erba britannica si era sbarazzato degli argentini Juan Manuel Cerundolo e Diego Schwartzman, è ora atteso dal francese, oggi capace di avere la meglio sull’australiano Vukic in tre set.

Il numero 8 al mondo partirà con il favore del pronostico, ma non dovrà assolutamente sottovalutare il transalpino, 26enne che occupa attualmente il 79mo del ranking ATP. Il nativo di Bondy non ha mai disputato atti conclusivi nel circuito maggiore e vanta un record di 21 vittorie/48 sconfitte (prima di Wimbledon) a livello ATP, mentre nei Challenger è accreditato di un 203-141 con sette tornei vinti (l’ultimo il 24 giugno a Blois sulla terra rossa).

Quentin Halys, che lo scorso 16 gennaio ha raggiunto il suo best ranking (61ma posizione), non si era mai spinto al terzo turno di uno Slam (venne eliminato al secondo turno agli Australian Open e al Roland Garros nel 2016, mentre a Wimbledon uscì alla seconda partita nel 2022). Non ci sono precedenti tra Sinner e il destro francese, che è più alto di 3 centimetri rispetto all’altoatesino e che è professionista dal 2012, con buone doti di serve & volley.

Il 21enne, che invece a livello ATP ha un primato di 158-69, ha tutte le carte in regola per avere la meglio, ma non dovrà sottovalutare l’avversario, visto che negli Slam le sorprese sono sempre dietro l’angolo. In palio la qualificazione agli ottavi di finale, da disputare probabilmente contro lo statunitense Taylor Fritz.

