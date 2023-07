Chi è il prossimo avversario di Sinner a Wimbledon? Diversi confronti recenti

Argentino al primo turno, argentino al secondo turno. Dopo Juan Manuel Cerundolo ecco Diego Schwartzman per Jannik Sinner nel torneo di Wimbledon.

Una vera e propria passeggiata per l’azzurro stasera, che si è sbarazzato di Cerundolo in poco più di un’ora dominando in lungo e in largo. Nel prossimo match se la vedrà contro il brevilineo sudamericano che oggi si è imposto in tre set su Miomir Kecmanovic.

Un match visto e rivisto quello tra Sinner e Schwartzman, con l’azzurro che è avanti però tre a zero nei precedenti e parte ovviamente favorito nettamente.

Due addirittura i testa a testa nell’ultima stagione: entrambi sulla terra rossa, tra Barcellona e Montecarlo, con Sinner che ha lasciato veramente pochi game al mal capitato argentino. L’altro precedente evoca un dolce ricordo a Sinner: finale in quel di Anversa nel 2021, 6-2 6-2 per l’altoatesino.

Foto: Lapresse