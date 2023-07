Berrettini-Sonego oggi, Wimbledon 2023: orario martedì 4 luglio, programma, tv, streaming

Il primo turno del tabellone principale di singolare maschile di Wimbledon 2023 di tennis si completerà oggi, martedì 4 luglio: a partire dalle ore 12.00 italiane ci sarà il derby azzurro nel quale a sfidarsi saranno Lorenzo Sonego e Matteo Berrettini.

Si tratta del terzo incrocio tra i due: 1-1 nei precedenti. Il match sarà il primo in programma a partire dalle ore 12.00 italiane sul Court 12: il vincitore affronterà al secondo turno uno tra l’australiano Alex de Minaur, testa di serie numero 15, ed il qualificato belga Kimmer Coppejans.

Sarà possibile seguire l’incontro Berrettini-Sonego in diretta tv su Sky Sport Tennis HD e Sky Sport 254, 255 o 256, mentre la diretta streaming verrà assicurata da Sky Go, Now. OA Sport vi offrirà inoltre la diretta live testuale del match tra Lorenzo Sonego e Matteo Berrettini.

CALENDARIO BERRETTINI-SONEGO WIMBLEDON 2023

Martedì 4 luglio – Court 12

Dalle ore 12.00 italiane

Matteo Berrettini (Italia)–Lorenzo Sonego (Italia) – Sky Sport Tennis HD e Sky Sport 254, 255 o 256

PROGRAMMA BERRETTINI-SONEGO WIMBLEDON 2023: DOVE VEDERLA IN TV E STREAMING

Diretta tv: Sky Sport Tennis HD e Sky Sport 254, 255 o 256

Diretta streaming: Sky Go, Now

