Chi è il nuovo capitano della Juventus dopo Leonardo Bonucci? E in Nazionale…

Nella giornata di ieri è arrivata una notizia che ha certamente attirato l’attenzione di tutta la Serie A e non solo, sconvolgendo anche i tifosi della Juventus e il diretto interessato. Leonardo Bonucci, oramai ex capitano della Juventus è stato messo fuori rosa. Una decisione shock e decisamente inaspettata: anche le modalità hanno lasciato a bocca aperta. Cristiano Giuntoli e Giovanni Manna hanno raggiunto Bonucci in Toscana, dove il difensore, in vacanza, aveva ripreso ad allenarsi riferendogli la decisione.

Una mazzata per il calciatore che ha accettato del tutto stupito. In ogni caso, Bonucci, lunedì si presenterà alla Continassa ma non si andrà ad allenare con il resto del gruppo Juventus. Inoltre, il difensore, non partirà per la tournée negli Stati Uniti e quindi non scenderà in campo nel 2023/2024 con la maglia bianconera. Dopo 502 presenze (con l’intermezzo al Milan), 37 gol segnati e ben 10 assist, l’intenzione del duo di dirigenti bianconeri è quello di non considerare il giocatore per la stagione che verrà.

CASO BONUCCI-JUVENTUS: A CHI ANDRA’ LA FASCIA DI CAPITANO?

Una decisione forte dettata dalla voglia di cambiamento dopo l’ultima annata travagliata. Bisognerà capire quali saranno le reali intenzioni del giocatore e del suo agente. Il calciatore, sino al 30 giugno del 2024 (data di scadenza del suo contratto), avrebbe volentieri indossato la maglia della Vecchia Signora ma adesso non sarà così. Ovviamente si cercherà di piazzare il classe ’87 il prima possibile in un club di Serie A o comunque europeo.

Il prossimo anno infatti, si giocheranno gli Europei 2024 e Bonucci vorrà sicuramente prendere parte e dunque vorrà essere convocato anche e soprattutto per non perdere la fascia di capitano della Nazionale che, in caso della sua mancata convocazione dovrebbe essere riassegnata (Immobile e Verratti in pole). Lo stesso discorso vale in casa Juventus anche se il sostituto, quasi sicuramente, sarà il brasiliano Danilo. Insomma non resta che attendere per capire come si evolverà la situazione ma una cosa è certa: Bonucci, per il prossimo anno, non rientra tra i piani della Juventus.

Foto: LaPresse