Chi è Carlos Rodriguez: lo spagnolo che ha beffato Vingegaard e Pogacar. Ora è in pole per il podio

Carlos Rodriguez ha vinto a sorpresa la quattordicesima tappa del Tour de France 2023, il primo round sulle Alpi. Il corridore spagnolo della INEOS ha beffato Tadej Pogacar e Jonas Vingegaard, troppo attendisti nell’ultima parte del Col de Joux Plane. Il giovane iberico è così rientrato sotto insieme ad Adam Yates, è partito in contropiede ed è andato a cogliere il successo di tappa.

Classe 2001 andaluso, è un prospetto interessante per quanto riguarda le corse a tappe da qualche anno: scalatore puro, ma discreto anche nelle prove contro il tempo, con questa azione si è messo in prima fila per il podio, diventando a tutti gli effetti anche il capitano della sua squadra vista la giornata difficile da parte di Tom Pidcock.

Al Giro del Delfinato si era messo in mostra vincendo la maglia bianca di miglior giovane, bene aveva fatto a inizio stagione alla Volta a Andalucia con un quarto posto in classifica generale, mentre lo scorso anno aveva colto un successo di tappa al Giro dei Paesi Baschi. Ha dovuto saltare la parte centrale di stagione per una frattura della clavicola alle Strade Bianche, ma proprio al Delfinato è tornato subito in grande condizione.

INEOS che si godrà solo per quest’anno le prestazioni di questo straordinario talento, poiché Rodriguez è già promesso sposo della Movistar. Il team di Unzue aveva la necessità di portare in casa un corridore spagnolo che potesse offrire grandi prestazioni e dal 2024, evidentemente in maniera non casuale, punterà proprio su Rodriguez.

Foto: LiveMedia