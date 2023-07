Chi è Alex Jimenez, il nuovo colpo del Milan: quanto è costato e come cambia la squadra

Ci troviamo al 19 luglio. Tra poco più di un mese, per l’esattezza lunedì 21 agosto 2023, il Milan di Stefano Pioli esordirà in Serie A al Dall’Ara contro il Bologna di Thiago Motta. Trentatré giorni di attesa per i tifosi e la squadra rossonera: poi però sarà fischio d’inizio. Nel frattempo i Diavoli si stanno preparando al meglio alla stagione che verrà: quella 2023/2024. Il club milanese è infatti, dallo scorso 10 luglio, in ritiro. Prima c’è stato il raduno nel centro di allenamento a Milanello; poi a partire dal 20 luglio la squadra volerà negli Stati Uniti per proseguire i proprio lavoro.

CALCIOMERCATO MILAN: ECCO ALEX JIMENEZ

Ci sarà il Soccer Champions Tour 2023 e il Milan andrà ad affrontare squadre come l’Arsenal, il Barcellona, la Juventus, il Manchester United e il Real Madrid. Insomma un periodo intensissimo dal punto di vista fisico; ma occhio perché parallelamente è iniziato anche il calciomercato e la società rossonero sta facendo di tutto per rafforzare e smussare l’organico. E nelle ultime ore il club rossonero avrebbe chiuso un colpo in entrata proveniente direttamente dal Real Madrid: si tratta di Alex Jimenez.

Il calciatore arriverà al club di via Aldo Rossi nelle prossime ore. Ma il Milan in ogni caso avrebbe ha chiuso l’affare con l’arrivo in prestito con diritto di riscatto del terzino destro classe 2005. Il giocatore si aggregherà alla Primavera di Ignazio Abate, ma si allenerà inizialmente anche con la prima squadra di Stefano Pioli. Un colpo in entrata sicuramente interessante in ottica futura; resta da capire se magari troverà spazio. Arrivato tra le file del Real Madrid il 1° luglio del 2022, il difensore, promette bene.

Con la maglia dei Blancos, quella Under 19 e quella del Real Madrid Castiglia, è sceso in campo in 13 occasioni tra il campionato di Primera Federacion e la Youth League, e ha servito due assist. Tanta corsa ma soprattutto tanta tecnica, che fanno di lui un terzino estremamente moderno. Chissà che magari, nel corso della prossima stagione, non lo vedremo esordire con la prima maglia del Milan.

